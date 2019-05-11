Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды ВенесуэлыИзвестия 00:31

Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, после переговоров он сменил курс. Об этом сообщили военно-морские силы латиноамериканского государства. Судно береговой охраны США USCG James пересекло экономическую зону Венесуэлы в среду.
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Эксперт объяснил, как провокация корабля ВМС США в Венесуэле стала продолжением «традиции»

ФАН06:35

ВМС Венесуэлы вынудили эсминец США покинуть территориальные воды страны

ТК Звезда01:41

Американский военный корабль вошел в территориальные воды Венесуэлы

РИА Новостивчера в 14:51

ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны

РБКвчера в 19:26

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Life.ruвчера в 15:29

Военный корабль США вошёл в воды Венесуэлы

News.ruвчера в 15:11

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

RT на русскомвчера в 20:36
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Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
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Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ

Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Индия отвергает опасность для МКС из-за обломков сбитого спутника

Большая часть обломков, которые остались на орбите после испытаний Индией собственного космического оружия, рассеялась, сообщил глава индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Сатиш Редди.
Обновлено в 08:53
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Происшествия

Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба».
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Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Здоровье

Врачи рассказали о ядовитых продуктах на столах россиян

Стать ядовитым на столе может даже обыкновенный картофель, который долго время лежал на свету.
Обновлено в 05:22
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

Обновлено в 10:07
Происшествия

Более ста домов повреждены в Дагестане в результате схода селя

Четыре дагестанских села Гумбетовского района республики попали в субботу под дождь с градом, а также под селевой поток, в результате чего повреждения получили 111 жилых построек.
Обновлено в 09:32
Кино

Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро

На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Культура

Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище

«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Политика

Пекин ответит на американские пошлины на китайские товары

Пекин сожалеет о повышении американских пошлин на китайские товары и вынужден принять ответные меры.
Обновлено вчера в 02:59
Хоккей

Воробьев объяснил, почему Панарин не вызывается в сборную России

Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.
Обновлено в 08:22
Политика

Поклонская и Залдостанов прибыли в ДНР на празднование Дня Республики

Обновлено в 09:04
Политика

Лукашенко понравилась реакция Путина на загрязнение «Дружбы»

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко понравилась реакция российского лидера Владимира Путина на ситуацию с поступлением некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:34
Политика

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Обновлено в 08:58
Происшествия

В Пакистане боевики напали на популярный у иностранцев отель

Обновлено в 09:49
Происшествия

Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге

В Санкт-Петербурге в канале Грибоедова 10 мая местные жители обнаружили плавающий черный гроб.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений

Обновлено в 09:23
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Спорт

Ромашина и Колесниченко хотят оставить свою программу на Олимпиаду

Пятикратная олимпийская чемпионка синхронистка Светлана Ромашина сообщила, что они с многократной чемпионкой мира Светланой Колесниченко планируют выступить с технической программой "Фантастический Токио" на Олимпиаде-2020.
Обновлено в 09:00
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Хоккей

Путин забросил первую шайбу в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин в гала-матче, проходящем в рамках Ночной хоккейной лиги, забросил первую шайбу.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты

Группа парней до смерти избила 15-летнего школьника в Первоуральске.
Обновлено в 08:29
Политика

Крымский отдых входит в моду у украинцев

Обновлено в 09:03
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
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