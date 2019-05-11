Армия и оружие
Американский военный корабль зашел в территориальные воды ВенесуэлыИзвестия 00:31
Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, после переговоров он сменил курс. Об этом сообщили военно-морские силы латиноамериканского государства. Судно береговой охраны США USCG James пересекло экономическую зону Венесуэлы в среду.
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Армия и оружие
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Пекин ответит на американские пошлины на китайские товары
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Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.
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РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
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Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
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Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
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