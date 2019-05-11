Армия и оружие
Американский военный корабль зашел в территориальные воды ВенесуэлыИзвестия 00:31
Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, после переговоров он сменил курс. Об этом сообщили военно-морские силы латиноамериканского государства. Судно береговой охраны США USCG James пересекло экономическую зону Венесуэлы в среду.
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Политика
Морской трибунал заслушал дело украинских моряков
В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Дагестане сель повредил более ста домов
Более 100 домов получили повреждения в результате дождя с градом и схода селя в четырех селах Гумбетовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Хоккей
Иван Телегин: «На трибуне нервов тратишь больше, чем на льду»
Нервов тратишь больше, чем на льду.
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Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Авто
И бит, и крашен! Показываем, как определить автомобиль после аварии
Есть два способа: первый – воспользоваться Историей Авто.ру, а второй – посмотреть наше новое видео.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Кино
Скончался режиссер Николай Тарханов
Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Общество
Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет
В возрасте 123 лет умер самый пожилой житель России — Аппаз Лоросович Илиев.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала не допускать его к ребенку
Экс-супруга отца герцогини Сассекской Рослин считает его «ужасным» родителем.
Обновлено в 02:43
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «убрать за собой»
В интервью изданию Лiга.net Данилюк рассказал, что одним из первых шагов Зеленского на посту президента станет пересмотр «одиозных кадровых решений», принятых Петром Порошенко в последние недели работы.
Обновлено в 08:10
Футбол
Представитель футболиста Денисова опроверг информацию о конфликте игрока с «Локомотивом»
Конфликта между футболистом Игорем Денисовым и московским "Локомотивом" не существует.
Обновлено в 05:11
Музыка
Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено в 07:24
Общество
Чествовавшие авторитета политики и артисты попали на видео
Чествовать «крёстного отца» Петербурга, как отмечает издание, пришли криминальные авторитеты Сергей Михайлов (Михась) и Алимжан Тахтахунов (Тайванчик), журналисты Александр Невзоров и Михаил Леонтьев, депутаты Алексей Митрофанов, Андрей Нелидов и Андрей Рыбкин, звёзды шоу-бизнеса Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Владимир Винокур, Стас Пьеха и Сосо Павлиашвили.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Гаджеты
Смартфон Huawei Y9 Prime 2019 получил дисплей без вырезов и отверстий и прячущуюся в корпусе фронтальную камеру
Смартфон Huawei P Smart Z был представлен три дня назад. Он стал первым аппаратом компании с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ушла из суда босиком
Поп-звезда Бритни Спирс покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Хьюстонском судоходном канале разлились тонны топлива
В Хьюстонском судоходном канале США столкнулись нефтяной танкер и груженый буксир. В результате инцидента произошел крупный разлив топлива.
Обновлено в 01:32