Армия и оружие
Американский военный корабль зашел в территориальные воды ВенесуэлыИзвестия 00:31
Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, после переговоров он сменил курс. Об этом сообщили военно-морские силы латиноамериканского государства. Судно береговой охраны США USCG James пересекло экономическую зону Венесуэлы в среду.
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