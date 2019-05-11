Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды ВенесуэлыИзвестия 00:31

Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, после переговоров он сменил курс. Об этом сообщили военно-морские силы латиноамериканского государства. Судно береговой охраны США USCG James пересекло экономическую зону Венесуэлы в среду.
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Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

RT на русскомвчера в 20:36

Американский военный корабль вошел в территориальные воды Венесуэлы

РИА Новостивчера в 14:51

ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны

РБКвчера в 19:26

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ТК Звездавчера в 15:23

Военный корабль США вошёл в воды Венесуэлы

News.ruвчера в 15:11

Судно американской береговой охраны зашло в территориальные воды Венесуэлы

Эхо Москвывчера в 20:07
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Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

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Сборная Чехии преподнесла приятный сюрприз своим болельщикам, обыграв на старте чемпионата мира в Словакии шведов - 5:2.
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Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле де Голле.
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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

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Политика

Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко

После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 13:07
Наука

Миллион других видов оказались на угрозе вымирания из-за человека

Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой вымирания из-за деятельности человека и изменения климата, следует из доклада ООН.
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Красноярский край занял пятое место в Сибири по ВИЧ-инфицированным

В 2018 году Красноярский край стал пятым в СФО по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
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Политика

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Анастасия Заворотнюк показала в честь Дня Победы архивное семейное фото

Известная актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк опубликовала на своей странице в Instagram архивное семейное фото в честь Дня Победы.
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Политика

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Экономика

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Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье

Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
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На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

Вода в бутылках: крупнейшее мошенничество в истории

Первый официальный бизнес по торговле бутилированной водой открылся в Бостоне в 1760-х годах: компания под названием Jackson's Spa разливала в бутылки минералку и продавала ее для "терапевтического" использования.
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Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
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Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено вчера в 07:01
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Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню

Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

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Происшествия

Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома

Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
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Культура

В Иркутске скончался известный режиссёр Николай Тарханов

В пятницу, 10 мая, в Иркутске скоропостижно скончался известный режиссёр и фотограф Николай Тарханов.
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Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящей встречи Помпео и Путина

В Госдепе рассказали о деталях встречи госсекретаря Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
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