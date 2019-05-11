Армия и оружие
Американский военный корабль зашел в территориальные воды ВенесуэлыИзвестия 00:31
Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, после переговоров он сменил курс. Об этом сообщили военно-морские силы латиноамериканского государства. Судно береговой охраны США USCG James пересекло экономическую зону Венесуэлы в среду.
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Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Обновлено вчера в 08:36
Хоккей
Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019
Сборная Чехии преподнесла приятный сюрприз своим болельщикам, обыграв на старте чемпионата мира в Словакии шведов - 5:2.
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Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
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Фергюсон может встретиться с Серроне на UFC 238 в Чикаго
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Здоровье
Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды
Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
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Политика
Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы арестован в Испании
Экс-министр электроэнергетики Венесуэлы Альварадо Очоа задержан в Испании по подозрению в коррупции, 10 мая передает пресс-служба испанской полиции.
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Умер самый пожилой житель России
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Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»
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Политика
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Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле де Голле.
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Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко
После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 13:07
Наука
Миллион других видов оказались на угрозе вымирания из-за человека
Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой вымирания из-за деятельности человека и изменения климата, следует из доклада ООН.
Обновлено 08 мая в 10:33
Здоровье
Красноярский край занял пятое место в Сибири по ВИЧ-инфицированным
В 2018 году Красноярский край стал пятым в СФО по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП
Обновлено вчера в 02:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала в честь Дня Победы архивное семейное фото
Известная актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк опубликовала на своей странице в Instagram архивное семейное фото в честь Дня Победы.
Обновлено в 01:04
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Вода в бутылках: крупнейшее мошенничество в истории
Первый официальный бизнес по торговле бутилированной водой открылся в Бостоне в 1760-х годах: компания под названием Jackson's Spa разливала в бутылки минералку и продавала ее для "терапевтического" использования.
Обновлено в 01:00
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню
Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
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Происшествия
Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома
Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
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Культура
В Иркутске скончался известный режиссёр Николай Тарханов
В пятницу, 10 мая, в Иркутске скоропостижно скончался известный режиссёр и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящей встречи Помпео и Путина
В Госдепе рассказали о деталях встречи госсекретаря Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама
Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14