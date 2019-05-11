Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды ВенесуэлыИзвестия 00:31

Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, после переговоров он сменил курс. Об этом сообщили военно-морские силы латиноамериканского государства. Судно береговой охраны США USCG James пересекло экономическую зону Венесуэлы в среду.
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Что корабль США делал в территориальных водах Венесуэлы

Газета.Ru02:56

ВМС Венесуэлы вынудили эсминец США покинуть территориальные воды страны

ТК Звезда01:41

Американский военный корабль вошел в территориальные воды Венесуэлы

РИА Новостивчера в 14:51

ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны

РБКвчера в 19:26

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Life.ruвчера в 15:29

Военный корабль США вошёл в воды Венесуэлы

News.ruвчера в 15:11

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

RT на русскомвчера в 20:36
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Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

США направят комплексы Patriot и корабль Arlington на Ближний Восток

Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Россиянка пыталась ввезти в Белоруссию более 100 кг экстази

Обновлено в 04:54
Общество

Виктор Шендерович: Доренко был негодяем и настаивал на этом

Шендерович подчеркнул, что Доренко «был негодяем и настаивал на этом».
Обновлено вчера в 15:12
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Культура

В Москве прощаются с Евгением Крылатовым

Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
Обновлено в 04:47
Политика

Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»

Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Политика

Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек

Обновлено в 02:25
Политика

Штаб Зеленского призвал украинцев сообщать о своих проблемах

В штабе отметили, что на жалобы отреагирует сам Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:59
Экономика

Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO

После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Экономика

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

Правительство России выделило из резервного фонда 450 миллионов рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено в 06:02
Политика

Грызлов: никакой «капитуляции» ДНР и ЛНР быть не может

Полпред РФ Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы сообщил, что никакой речи о "капитуляции" самопровозглашенных ДНР и ЛНР быть не может.
Обновлено в 05:29
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Общество

Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

В Госдуме оценили заявление о влиянии России на экономику Украины

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на слова сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, заявившего об имеющихся у России мощных рычагах влияния на украинскую экономику.
Обновлено в 05:35
Здоровье

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Технологии

Китайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5G

Последний отчёт компании IPlytics говорит о том, что китайские компании заняли лидирующую позицию в патентной гонке в сфере 5G.
Обновлено в 05:22
Политика

Назарбаев вручил Усманову орден Дружбы

Обновлено в 04:52
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
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