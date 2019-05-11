Армия и оружие
Американский военный корабль зашел в территориальные воды ВенесуэлыИзвестия 00:31
Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, после переговоров он сменил курс. Об этом сообщили военно-морские силы латиноамериканского государства. Судно береговой охраны США USCG James пересекло экономическую зону Венесуэлы в среду.
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Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов
В аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 03:05
Происшествия
Блогера посадили в СИЗО по делу об оскорблении прокурора
Суд в Липецкой области арестовал местного блогера Дмитрия Пашинова, обвиняемого властями в оскорблении сотрудника прокуратуры Андрея Пажетных.
Обновлено в 00:56
Футбол
Фанаты «Бордо» хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли
Фанаты могут выбрать трёх игроков, которые станут свободными агентами. Всего в списке представлено 20 футболистов.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу
Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Спикер Рады заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как Запад может попытаться захватить Калининград
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Запад создает условия для захвата Калининграда.
Обновлено в 03:56
Общество
Астрологи назвали волгоградцам самых щедрых мужчин по знаку зодиака
Астрологи озвучили самых щедрых мужчин по знаку зодиака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:49
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве
Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
Обновлено в 03:31
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Авто
В Сети показали, что «видит» автопилот Tesla ночью в грозу
В ролике показали, как реагирует система и что она «видит» ночью в грозу.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
В Bentley создали автомобиль для люксовой рыбалки
Компания Mulliner, инженеры которой тюнингуют автомобили прославленной марки Bentley, приспособили роскошный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.
Обновлено в 02:41
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:53
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Политика
Непризнанные и непобежденные. Как ДНР отмечает 5 лет независимости
11 мая 2014 года на референдуме о самоопределении региона жители Донецка и области высказались за создание Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 10 мая
Обновлено вчера в 03:26
Авто
Специальный Ford Aspire Blu по цене Lada Vesta появился в продаже
Цены на Ford Aspire Blu в Индии стартуют от 750 000 рупий (700 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины
«Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 01:24
Здоровье
Врачи: Черная одежда вредит психологическому состоянию россиян
Врачи заявили, что постоянное ношение черной одежды вредит психологическому состоянию россиян и даже снижает их когнитивные способности.
Обновлено в 02:15
Кино
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Начало траурной церемонии в 11:00. Сергей Доренко родился в семье военного лётчика в Керчи.
Обновлено вчера в 10:28