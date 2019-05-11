Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в территориальные воды ВенесуэлыРИА Новости вчера в 14:51
Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, однако после переговоров сменил курс, сообщают военно-морские силы латиноамериканской страны. Судно береговой охраны США USCG James было замечено пересекающим экономическую зону Венесуэлы в среду.
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Происшествия
В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»
Обновлено 09 мая в 07:44
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Экономика
Инфляция на Украине в апреле составила 1%, в годовом выражении ускорилась до 8,8%
Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим прошли учения пожарных
На российской базе Хмеймим в Сирии, где базируются наши военные, как часы работает не только авиатехника, но и гражданские службы, в том числе пожарные.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Происшествия
«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100
Обновлено вчера в 06:25
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как Запад может попытаться захватить Калининград
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Запад создает условия для захвата Калининграда.
Обновлено в 03:56
Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в метро
Пассажиры столичного метро могут почувствовать себя правителями Семи королевств и сделать снимок на Железном троне из "Игры престолов", сообщает пресс-служба подземки.
Обновлено в 06:42
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Общество
В Ингушетии скончался самый пожилой житель России
В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Авто
И бит, и крашен! Показываем, как определить автомобиль после аварии
Есть два способа: первый – воспользоваться Историей Авто.ру, а второй – посмотреть наше новое видео.
Обновлено в 06:35
Кино
Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Хоккей
Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии
Форвард московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Обновлено в 06:39
Футбол
«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера
"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 03:11
Здоровье
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян
Медики назвали содержащие смертельные яды продукты, которые можно часто встретить на столах россиян. Ими оказались обычные лесные грибы.
Обновлено в 01:22
Политика
Назарбаев вручил Усманову орден Дружбы
Обновлено в 04:52
Кино
В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов
Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Экономика
Заработать на отпуске. Прибыль сервиса TripAdvisor увеличилась в 5 раз
Рекомендательный сервис для путешественников TripAdvisor нарастил квартальную прибыль в пять раз.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Дикий дебош пассажира британского лайнера попал на видео
Инцидент попал на видео, его публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 05:43
Культура
В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым
Обновлено в 04:56