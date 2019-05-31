Американский военный корабль вошел в Балтийское мореИзвестия 00:30

Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marine Traffic.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Политика Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук» Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».

Наука Определены прародители человеческой цивилизации Ученые после ряда исследований узнали, кем были первые люди, которые поселились на африканском континенте тысячи лет назад.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Армия и оружие Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.

Финансы Нерезидентов измерят плоской шкалой Подоходный налог для отсутствующих в стране более полугода может быть снижен Правительство готовится снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30% до стандартных 13%, сообщил 30 мая первый вице-премьер Антон Силуанов.

Транспорт Около 5 млн пассажиров перевезли электробусы с момента запуска Около 5 млн москвичей и гостей столицы проехали на электробусах с сентября 2018 года.

Общество Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Наука Активность коры мозга у подростков с расстройством поведения повышена В результате специалисты обнаружили у подростков с расстройством поведения аномальную активность коры головного мозга.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.

Футбол Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию» Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.

Происшествия В Москве задержан участник аварии, ранивший из пистолета оппонента Мужчина ранил своего оппонента из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта в Москве, он задержан.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Авто Показано видео первого Haval H7 российской сборки Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.

Политика Президент Туркмении подарил Медведеву щенка Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.

Происшествия В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Происшествия В Кабуле прогремел мощный взрыв В пятницу, 31 мая, утром в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Общество В Кадастровой палате подвели итоги горячих линий для дачников В рамках Всероссийской недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты ответили на тысячи вопросов дачников, обратившихся через горячие телефонные линии, открытые встречи, а также через интернет.

Общество Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.

Общество Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.

Наука «Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.

Космос Эксперт РАН: только опытные космонавты должны лететь в лунные и марсианские миссии В рамках проекта российской лунной программы, которую ранее представил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, высадка первых космонавтов РФ на поверхность искусственного спутника Земли намечена на 2030 год.