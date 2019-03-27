Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытанияхРИА Новости 05:18

Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США. По их данным, неисправности обнаружили в работе паровых турбин корабля, после чего его вернули на верфь. Отмечается, что два ядерных реактора в ремонте не нуждаются.

Происшествия В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Общество Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Происшествия За призыв к терроризму псковский депутат оштрафован на 700 тысяч Накануне депутат поселения Остров Псковской области Аркадий Марков был оштрафован на 700 тысяч рублей.

Политика AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Футбол ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия Кириченко Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб ФК "Уфа" летом 2018 года, 7 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 10 декабря утвержден в качестве главного тренера клуба.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Наука В Жуковском проектируют экраноплан для движения по магистральным рекам Разработка конструкции экраноплана на воздушной подушке для круглогодичного движения по магистральным рекам проводится в рамках НИР «Магистраль-интеграция».

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: "Корректно, уважительно, качественно".

Происшествия В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).

Происшествия Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В головном офисе Swedbank идут обыски В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.

Политика Сотрудникам Росгвардии разрешили выезд на отдых в 14 стран В 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Кино Скончался актёр Нодар Мгалоблишвили В возрасте 87 лет скончался советский, российский и грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили.

Финансы Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.

Футбол Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со Швейцарией Сборные Швейцарии и Дании сыграли вничью в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Происшествия В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Политика В Крыму начали подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины Напомним, во время совместного заседания Госсовета РК и Госдумы РФ в Симферополе председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери от пребывания Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева компенсации ущерба и заявить об этом на международном уровне.

Политика Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.

Общество Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.