Армия и оружие
Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытанияхРИА Новости 05:18
Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США. По их данным, неисправности обнаружили в работе паровых турбин корабля, после чего его вернули на верфь. Отмечается, что два ядерных реактора в ремонте не нуждаются.
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