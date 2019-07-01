Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к РоссииРБК вчера в 18:40
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года. Об этом говорится в документах суда.
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Отклонение иска Демпартии США к России только укрепит позиции Трампа, уверен эксперт
Народные новости05:32
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Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:36
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Прокуратура нашла нарушения в работе первой горбольницы Архангельска
Прокуратура области обнаружила нарушения при оказании медицинской эндокринологической помощи в первой горбольнице Архангельска.
Обновлено в 02:30
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС
В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.
Обновлено в 03:19
Футбол
Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в форме
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Политика
Генпрокуратура России начинает массовые проверки пенсионных фондов
Генеральная прокуратура России в августе начнет проверять работу практически всех пенсионных фондов в стране.
Обновлено в 05:16
Технологии
«Инфосистемы Джет» защитит конфиденциальную информацию с ПО EveryTag
«Инфосистемы Джет» заключила партнерское соглашение с EveryTag и пополнила портфель решений для защиты конфиденциальной информации системой выявления утечек ILD (Information Leaks Detection).
Обновлено в 04:26
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:05
Экономика
С августа увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров
Размер прибавки зависит от уровня заработной платы работавшего в 2018 году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Обновлено 29 июля в 03:30
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Глава МВД Франции заявил, что во время кризиса с протестующими с начала ноября 2018 года погибли 11 человек, а ранения получили 2500 «желтых жилетов», напомнила Захарова.
Обновлено в 06:20
Футбол
Работающий в «Локомотиве» Сухина рассказал, о чем говорит с судьями во время матчей
Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, ныне работающий начальником команды в московском «Локомотиве», в интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко ответил на претензии о том, что он часто разговаривает с арбитрами во время матчей и может оказывать давление на бывших коллег.
Обновлено в 04:09
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
Путин подписал закон, стабилизирующий цены на бензин
Российский президент Владимир Путин подписал документ, который корректирует с 1 июля текущего года применяемый демпфирующий механизм.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Филарет попросил минюст продлить регистрацию Киевского патриархата
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился с просьбой к министру юстиции Павлу Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.
Обновлено в 05:43
Происшествия
На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,0
31 июля 2019 года в 4.40 по всемирному времени (в 7.40 по московскому) на Крите (Греция) произошло землетрясение магнитудой 5.0, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39