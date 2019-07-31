Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против РоссииКоммерсантъ вчера в 18:17
Президент США в связи с решением суда объявил о завершении «охоты на ведьм». Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
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Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Гаджеты
Стали известны характеристики камерофона Nubia Z20
Основой новинки станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 88 Plus, объем оперативной памяти составит 6,8 или 12 Гб, а флеш-памяти – 128, 256 и 512 Гб.
Обновлено в 02:19
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Авто
AWD или 4WD – что круче?
Иноязычные вывески и надписи всегда грели россиянам душу – в них скрывается что-то неведомое и манящее.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Общество
Россияне променяли семью на деньги
Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.
Обновлено в 02:46
Политика
Болтон: Договор СНВ-3 между США и РФ вряд ли будет продлен
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен.
Обновлено вчера в 20:22
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
Обновлено в 03:06
Здоровье
Почему важно пить сладкое какао, рассказали специалисты
Специалисты советуют употреблять какао в светлое время суток. В напиток можно добавить гвоздику и корицу.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Здоровье
Более 20 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России в 2018 году
Более 20 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли в 2018 году.
Обновлено в 01:38
Финансы
Рубль укрепился к евро и подешевел к доллару
Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 30 июля, потерял в цене 10 копеек.
Обновлено вчера в 08:37
Здоровье
Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Политика
Бойцов дивизии СС «Галичина» с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области на Украине с почестями перезахоронили останки 29 бойцов 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина».
Обновлено 29 июля в 17:34
Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
Пентагон планирует исследовать арктические регионы РФ для нужд армии
Под исследование на территории России попали Ямал, остров Колгуев, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Новосибирские острова и Республика Саха.
Обновлено в 03:14
Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02