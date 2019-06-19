Политика
В США вынесли приговор купившему инструкцию к F-16 россиянинуLenta.ru вчера в 13:03
В ближайшие часы Тищенко передадут агентам внутренней безопасности, которые отвезут его в аэропорт Солт-Лейк. Оттуда мужчина улетит в Россию. Олег Тищенко был арестован в США по обвинению в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американского истребителя F-16 и других боевых самолетов.
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с чего всё началось
Инструкции к истребителям В обвинительном заключении говорится, в частности, что в 2011 году Тищенко написал на форум, посвященный компьютерным играм, представился сотрудником компании-разработчика игр и попросил помочь ему купить инструкции к F-16 для создания реалистичных симуляторов.РИА Новостивчера в 12:25
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