Суд в США огласил приговор россиянину Олегу ТищенкоRT на русском вчера в 12:40

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году, сообщили РИА Новости в суде.

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