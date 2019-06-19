Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключенияИзвестия 13:07

Дело против Тищенко завели еще в 2016 году, но документы раскрыли лишь недавно, после того как мужчину задержали в начале года в Грузии, откуда экстрадировали в США. Россиянина впервые доставили в суд в апреле и оставили под стражей до начала процесса.

с чего всё началось

В США суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к американским военным самолетам. Поскольку осужденный уже отбыл этот срок, его депортируют в Россию, сообщает в среду, 19 июня, «РИА Новости».

Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения

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