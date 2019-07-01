Политика

Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФРоссийская газета вчера в 21:20

Судья Джон Коэлтл отметил, что Россия не может быть привлечена к суду за "вмешательство в выборы". Напомним, Роберт Мюллер в апреле завершил расследование, обвинив Россию во вмешательстве в предвыборный процесс в США в 2016 году.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Трамп прокомментировал закрытие дела о взломе серверов Демпартии

RT на русскомвчера в 20:48

«Охота на ведьм походит к концу!». Трамп — об отклонении иска о «сговоре» с Россией

Телеканал 360°04:07

Трамп с восторгом встретил решение суда отклонить иск Демпартии к РФ

Газета.Ru03:00

Трамп прокомментировал решение суда отклонить иск Демпартии США к России

РИА Новостивчера в 22:28

Отклонение иска Демпартии США к России только укрепит позиции Трампа, уверен эксперт

Народные новости05:32

Трамп назвал важным событием решение суда США отклонить иск о «сговоре с Россией»

ТАССвчера в 19:57

Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

РБКвчера в 18:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Общество

Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири

Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой

Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика

Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Политика

Торговые переговоры Китая и США в Шанхае завершились раньше срока

Повышение пошлин на импортируемые в США китайские товары вступило в силу в мае этого года.
Обновлено в 05:33
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Обновлено вчера в 16:46
Футбол

Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Музыка

Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате

Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске

Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
Обновлено в 06:20
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Политика

Россияне выбрали сильнейший в мире флот

На третьем же месте расположился китайский флот, так как его выбрали 15% опрошенных.
Обновлено в 07:33
Политика

Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве

Обновлено в 06:35
Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете, передает в среду агентство "Украинские новости".
Обновлено в 07:50
Экономика

«Евраз» в первом полугодии увеличил производство стали на 2,7%

Объём производства стали предприятиями группы «Евраз» в первом полугодии составил 6,9 млн тонн, что на 2,7% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 03:25
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика

Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату

В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Наука

Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных

Обновлено вчера в 02:16
Космос

Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной

Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол

Сульшер отказался говорить о трансфере Дибалы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после победы над "Кристиансунном" в товарищеском матче (1:0) отказался говорить о трансферах.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию

Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.
Обновлено в 03:52
Политика

Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что личные вещи убитых журналистов направлены из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву.
Обновлено в 07:30
Главное