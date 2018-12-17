Общество

Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года
РБК
06:23

Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, известный как словарь Уэбстера, по традиции выбрал слово года. Им стала «справедливость» (англ. justice), сообщается на официальном сайте издания.
РБК06:23

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Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года

РБК06:23

Словарь Уэбстера назвал слово года

РИА Новости06:09

Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово уходящего года

ТАСС06:02

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2018 года

Life.ru02:42

Словарь Merriam‐Webster назвал главное слово уходящего года

Телеканал 360°02:40

Главным словом 2018 года в США выбрали «справедливость»

Коммерсантъ02:02

Merriam-Webster выбрал слово года

Газета.Ru01:07
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Общество

Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 08:22
Транспорт

Названа дата начала продажи билетов на поезда по Крымскому мосту

Билеты на поезда в Крым, которые пойдут через железнодорожную ветку Крымского моста, начнут продавать 9 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:49
Общество

Во Львове начали демонтировать стелу Монумента Славы

Власти Львова сообщили о начале демонтажа 30-метровой стелы, являющейся частью Монумента Славы.
Обновлено в 10:42
Здоровье

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
Обновлено в 06:18
Общество

Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня».
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Иск Золотова к Навальному оставили без движения

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения, Люблинский суд Москвы установил срок до 9 января для устранения недостатков.
Обновлено в 03:31
Общество

В Сети появилась новая оптическая иллюзия

Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, которую снял на видео итальянский фотограф Дарио Бонци.
Обновлено в 10:20
Общество

Россиян могут обязать платить неработающим бывшим супругам

Сумму алиментов на содержание неработающего бывшего мужа или жены, по мнению авторов, следует определять из расчета минимального размера оплаты труда и составлять не менее 1,0 МРОТ.
Обновлено в 05:50
Транспорт

Еще две станции метро откроют в Москве до конца 2018 года

До конца текущего года в Москве планируют завершить строительство двух станций метро — «Беломорской» Замоскворецкой линии и «Савеловской» Большого кольца.
Обновлено в 06:28
Общество

Морозы без снега продержатся в Москве до Нового года

Обновлено в 08:30
Общество

Более 160 тыс. книг раздадут после ревизии фондов московских библиотек

Более 160 тыс. изданий подготовили к списанию в московских библиотеках, книги смогут забрать все желающие после публикации списка на портале "Библиогород".
Обновлено в 09:52
Общество

Жители Нижнего Тагила увидели «северное сияние»

8 октября сообщалось, что над всей Карелией полыхало северное сияние. Природное явление жители наблюдали в районах от юга до самого севера.
Обновлено в 02:28
Общество

Заграничные покупки дороже €500 обложат пошлиной

Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса.
Обновлено вчера в 17:57
Транспорт

Время парковки в центре Москвы сократилось втрое после роста тарифов

В первое воскресенье после повышения тарифов и изменения правил парковки время стоянки автомобилей в центре Москвы уменьшилось втрое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Обновлено в 03:28
Общество

В российских тюрьмах предложили ввести вегетарианское меню

14 декабря в ФСИН сообщили, что в российских колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержится менее 467 тыс. осужденных.
Обновлено в 10:11
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