Общество
Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года
Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом годаРБК06:23
Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, известный как словарь Уэбстера, по традиции выбрал слово года. Им стала «справедливость» (англ. justice), сообщается на официальном сайте издания.
РБК06:23
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Общество
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 08:22
Транспорт
Названа дата начала продажи билетов на поезда по Крымскому мосту
Билеты на поезда в Крым, которые пойдут через железнодорожную ветку Крымского моста, начнут продавать 9 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:49
Общество
Во Львове начали демонтировать стелу Монумента Славы
Власти Львова сообщили о начале демонтажа 30-метровой стелы, являющейся частью Монумента Славы.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
Обновлено в 06:18
Общество
Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня».
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Иск Золотова к Навальному оставили без движения
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения, Люблинский суд Москвы установил срок до 9 января для устранения недостатков.
Обновлено в 03:31
Общество
В Сети появилась новая оптическая иллюзия
Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, которую снял на видео итальянский фотограф Дарио Бонци.
Обновлено в 10:20
Общество
Россиян могут обязать платить неработающим бывшим супругам
Сумму алиментов на содержание неработающего бывшего мужа или жены, по мнению авторов, следует определять из расчета минимального размера оплаты труда и составлять не менее 1,0 МРОТ.
Обновлено в 05:50
Транспорт
Еще две станции метро откроют в Москве до конца 2018 года
До конца текущего года в Москве планируют завершить строительство двух станций метро — «Беломорской» Замоскворецкой линии и «Савеловской» Большого кольца.
Обновлено в 06:28
Общество
Морозы без снега продержатся в Москве до Нового года
Обновлено в 08:30
Общество
Более 160 тыс. книг раздадут после ревизии фондов московских библиотек
Более 160 тыс. изданий подготовили к списанию в московских библиотеках, книги смогут забрать все желающие после публикации списка на портале "Библиогород".
Обновлено в 09:52
Общество
Жители Нижнего Тагила увидели «северное сияние»
8 октября сообщалось, что над всей Карелией полыхало северное сияние. Природное явление жители наблюдали в районах от юга до самого севера.
Обновлено в 02:28
Общество
Заграничные покупки дороже €500 обложат пошлиной
Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса.
Обновлено вчера в 17:57
Транспорт
Время парковки в центре Москвы сократилось втрое после роста тарифов
В первое воскресенье после повышения тарифов и изменения правил парковки время стоянки автомобилей в центре Москвы уменьшилось втрое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Обновлено в 03:28
Общество
В российских тюрьмах предложили ввести вегетарианское меню
14 декабря в ФСИН сообщили, что в российских колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержится менее 467 тыс. осужденных.
Обновлено в 10:11