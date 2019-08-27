Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена. Как уточняется в сообщении, Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе

Московский Комсомолец19:16

Посольство РФ ответило на заявление американского сенатора о невыдаче визы

РИА Новости22:17

Посольство России в Вашингтоне опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в визе

ТАСС21:59

В российском посольстве заявили об отсутствии запроса от сенатора Джонсона

RT на русском22:18

Американскому сенатору отказали в российской визе

Эхо Москвы19:15

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Интерфакс19:12

Американскому сенатору запретили въезжать в Россию

РБК18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Общество

Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней

РИА Новости 21:51
Экономика

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ 22:30
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя

Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс выяснил, что принц Гарри зовет супругу своего брата Уильяма иначе, нежели все привыкли слышать.
Аргументы недели 14:53
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Общество

В Минсельхозе хотят забрать у фермеров неиспользуемую землю

В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили изымать у предпринимателей землю сельскохозяйственного назначения, которую они не используют.
Четвертая Власть 03:01
Политика

Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина

Известия 13:56
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Общество

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран.
Российская газета 21:00
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor 14:36
Армия и оружие

В Турции анонсировали поставки новой батареи комплексов С-400

RT на русском 13:56
Экономика

Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Общество

Фонд Ди Каприо направит пять миллионов долларов на помощь Амазонии

РИА Новости 20:24
Политика

Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Шоу-бизнес

Пугачева назвала свою преемницу

Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
ФАН 20:34
Авто

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Газета.Ru вчера в 09:12
Общество

Сергей Меняйло прибыл в Хакасию

Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Хакасии. Как стало известно 19rus.info, полпред президента прибыл сегодня утром.
ИА Хакасия 00:05
Политика

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Шоу-бизнес

Бусулис на «Новой волне» рассказал про ежедневные 300 грамм спиртного

Sputnik Латвия 13:43
Происшествия

Радиация под Северодвинском выросла из-за радиоактивного облака

Радиационный фон после взрыва на военном полигоне под Северодвинском повысился из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.
Pravda.Ru 05:21
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Российская газета 12:20
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
Экономика

После объединения у «М.Видео» и «Эльдорадо» выросла прибыль на 7,9%

Торговая сеть «М.Видео» сообщила о росте чистой прибыли на 7,9% по итогам первого полугодия 2019 года.
РБК 13:14
Авто

365-сильный Mercedes Brabus A-Класса дебютирует во Франкфурте

На автосалоне во Франкфурте ожидается премьера доработанного Mercedes-AMG A 35 4MATIC от ателье Brabus.
Picsnews.net 13:49
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Общество

Жители Златоуста требуют отставки мэра

Polit74.ru 06:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Телепрограмма 21:22
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Авто

Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США

Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное