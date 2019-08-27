Политика
РИА НовостиАмериканский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена. Как уточняется в сообщении, Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса.
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Общество
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
РИА Новости 21:51
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ 22:30
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя
Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс выяснил, что принц Гарри зовет супругу своего брата Уильяма иначе, нежели все привыкли слышать.
Аргументы недели 14:53
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Общество
В Минсельхозе хотят забрать у фермеров неиспользуемую землю
В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили изымать у предпринимателей землю сельскохозяйственного назначения, которую они не используют.
Четвертая Власть 03:01
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран.
Российская газета 21:00
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor 14:36
Армия и оружие
В Турции анонсировали поставки новой батареи комплексов С-400
RT на русском 13:56
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Шоу-бизнес
Пугачева назвала свою преемницу
Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
ФАН 20:34
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество
Сергей Меняйло прибыл в Хакасию
Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Хакасии. Как стало известно 19rus.info, полпред президента прибыл сегодня утром.
ИА Хакасия 00:05
Политика
Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Шоу-бизнес
Бусулис на «Новой волне» рассказал про ежедневные 300 грамм спиртного
Sputnik Латвия 13:43
Происшествия
Радиация под Северодвинском выросла из-за радиоактивного облака
Радиационный фон после взрыва на военном полигоне под Северодвинском повысился из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.
Pravda.Ru 05:21
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Экономика
После объединения у «М.Видео» и «Эльдорадо» выросла прибыль на 7,9%
Торговая сеть «М.Видео» сообщила о росте чистой прибыли на 7,9% по итогам первого полугодия 2019 года.
РБК 13:14
Авто
365-сильный Mercedes Brabus A-Класса дебютирует во Франкфурте
На автосалоне во Франкфурте ожидается премьера доработанного Mercedes-AMG A 35 4MATIC от ателье Brabus.
Picsnews.net 13:49
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Общество
Жители Златоуста требуют отставки мэра
Polit74.ru 06:58
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Телепрограмма 21:22
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Авто
Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США
Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40