Политика
РИА НовостиАмериканский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена. Как уточняется в сообщении, Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Происшествия
СПЧ просит полицию Москвы проверить нападения на бездомных
Совет по правам человека при президенте обратился к главе ГУ МВД по Москве в связи с сообщениями о нападениях на бездомных, получающих помощь от благотворительных организаций.
Московский Комсомолец 15:44
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости 08:05
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Российская газета 05:23
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.
РБК 19:07
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Экономика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
РИА Новости 08:59
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Кино
Актер Удо Кир приедет в Петербург на фестиваль «Послание к человеку»
Один из самых известных актеров Германии Удо Кир приедет в Санкт-Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку».
Петербургский дневник 01:57
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Армия и оружие
ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа
Две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа удалось перехватить противоракетной обороне Израиля «Железный купол».
Телеканал 360° вчера в 16:40
Армия и оружие
МИД РФ: Испытания под Северодвинском связаны с разработкой новых ракет
Резонансные испытания под Северодвинском Архангельской области связаны не с ядерным оружием, а с разработкой новых ракет.
Российская газета 15:43
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выпустила собственную линию одежды
23-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна запустила собственную линию одежды и аксессуаров.
Телепрограмма 13:55
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:01
Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против американца Дастина Порье, передает Sport24.
Газета.Ru 08:01
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Политика
Меркель назвала условие для возвращения России в G7
Германия и другие участники G7 считают, что для разговора о возвращении России в международный клуб нужен прогресс в минском процессе.
Экономика сегодня вчера в 13:05
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия 11:50
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Экономика
Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина
Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.
Телеканал 360° 06:59
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38