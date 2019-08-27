Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена. Как уточняется в сообщении, Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса.

Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе

Происшествия СПЧ просит полицию Москвы проверить нападения на бездомных Совет по правам человека при президенте обратился к главе ГУ МВД по Москве в связи с сообщениями о нападениях на бездомных, получающих помощь от благотворительных организаций.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Культура Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Экономика Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Технологии Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.

Кино Актер Удо Кир приедет в Петербург на фестиваль «Послание к человеку» Один из самых известных актеров Германии Удо Кир приедет в Санкт-Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку».

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Армия и оружие ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа Две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа удалось перехватить противоракетной обороне Израиля «Железный купол».

Армия и оружие МИД РФ: Испытания под Северодвинском связаны с разработкой новых ракет Резонансные испытания под Северодвинском Архангельской области связаны не с ядерным оружием, а с разработкой новых ракет.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк выпустила собственную линию одежды 23-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна запустила собственную линию одежды и аксессуаров.

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".

Экономика Почему почти половина российских работников заняты не своим делом Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против американца Дастина Порье, передает Sport24.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Политика Меркель назвала условие для возвращения России в G7 Германия и другие участники G7 считают, что для разговора о возвращении России в международный клуб нужен прогресс в минском процессе.

Политика Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Экономика Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.