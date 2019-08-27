Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте конгрессмена. Как уточняется в сообщении, Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
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