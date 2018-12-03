Политика

Американский сенатор призвал отправить в Черное море военные корабли НАТО
РИА Новости
03:29

Для демонстрации силы сенатор предложил направить американский флот и корабли НАТО в Черное море. Кроме того, по словам Баррассо, нужны дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельного оружия на Украину.
РИА Новости03:29
Джон Баррассо
Российский лидер – человек, который считается с силой. Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому, я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги.
— Джон Баррассо, американский политикДни.ру 04:44
с чего всё началось
Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал власти США и НАТО более решительно ответить на «российскую агрессию» по отношению к Украине, пишет The Hill
.
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
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