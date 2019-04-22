Политика
Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциямиРИА Новости 01:43
Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
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И речь не идет о том, что санкции могут быть наложены – они будут обязательными. Мы не хотим этого, и мы предложили другие варианты Турции. Система С-400 несовместима с архитектурой НАТО.
— Боб Менендес, американский политикЭкономика сегодня 02:54
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