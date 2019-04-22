Политика
Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400Известия 02:33
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400. Это, по его словам, несовместимо с членством страны в НАТО.
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Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Apple и Qualcomm разрабатывают встроенный в экран сканер отпечатков для iPhone
Компании Apple и Qualcomm активно разрабатывают новый сканер отпечатков пальцев для iPhone, он должен быть встроенным в экран устройства.
Обновлено в 06:44
Игры
Озвучена дата релиза игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана
«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Финансы
Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено в 04:21
Общество
В Москве отреставрируют особняк Мастера из романа Булгакова
В Москве отреставрируют особняк в Чистом переулке, в котором, как считается, жил главный герой романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Обновлено в 03:18
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Киев усиливает работу подразделений МВД в Азовском и Черном морях
МВД Украины усиливает работу своих подразделений в акватории Черного и Азовского морей.
Обновлено в 06:40
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Политика
Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»
«Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес».
Обновлено в 06:35
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Хоккей
Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Кино
Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов
Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.
Обновлено в 07:01
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Теннис
Мария Шарапова сообщила, что не беременна
Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Общество
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Хоккей
Нападающий Максим Тальбо покинул «Авангард»
Обновлено в 06:29
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Додон назвал Зеленского «Ваше превосходительство»
Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и назвал его «Ваше превосходительство».
Обновлено в 05:06
Авто
Aston Martin V12 Zagato возродят в честь 100-летнего юбилея
Компания R-Reforged собирается выпустить ограниченную серию V12 Vantage, посвященную 100-летнему юбилею ателье Zagato.
Обновлено в 06:38