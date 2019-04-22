Политика

Сенатор США предложил Турции выбор между С-400 и санкциямиПолитика Сегодня 02:18

США обязательно введут санкции и откажут в поставках истребителей F-35, если Турция выберет российские ЗРК С-400, заявил сенатор-демократ Боб Менендес в интервью греческой газете «Катимерини» 22 апреля.
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Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Газета.Ru06:50

Эксперт прокомментировал готовность США переместить вооружение с базы Турции в Грецию

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В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию

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Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400

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Анкаре пригрозили санкциями за С-400

News.ru02:07

Эксперт оценил готовность США переместить вооружение из Турции в Грецию

ФАН04:20
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Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

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Песков прокомментировал планы Зеленского вернуть украинских моряков

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Пять строений сгорело на пожаре в Тверской области

Пожар произошел в Вышневолоцком районе Пять строений сгорело на пожаре в деревне Борьково Вышневолоцкого района Тверской области.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
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Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

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Обновлено в 06:29
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Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

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Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
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Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии

Обновлено вчера в 15:24
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С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Самолет ВВС США провел разведку у Крыма

Обновлено в 09:09
Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
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Стал известен график отключения горячей воды в Москве

Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
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Тяжелобольной Юрий Николаев впервые вышел в свет после обморока

Тяжелобольной Юрий Николаев впервые вышел в свет после обморока Он появился на церемонии вручения премии "Аванс".
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Григорян сменит Искакова на посту главного тренера «Тамбова»

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В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
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"Ростов" выступил с жалобой на судейство Михаила Вилкова в матче с "Оренбургом" (0:3). Пресс-служба дончан обратил внимание на две результативные ошибки.
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Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
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Американский политик, сенатор США от штата Нью-Джерси, член Демократической партии.
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