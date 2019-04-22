Политика
Сенатор США предложил Турции выбор между С-400 и санкциямиПолитика Сегодня 02:18
США обязательно введут санкции и откажут в поставках истребителей F-35, если Турция выберет российские ЗРК С-400, заявил сенатор-демократ Боб Менендес в интервью греческой газете «Катимерини» 22 апреля.
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Политика
Песков прокомментировал планы Зеленского вернуть украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы Владимира Зеленского, который лидирует на выборах президента Украины, вернуть задержанных украинских моряков на родину.
Обновлено в 08:10
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Пять строений сгорело на пожаре в Тверской области
Пожар произошел в Вышневолоцком районе Пять строений сгорело на пожаре в деревне Борьково Вышневолоцкого района Тверской области.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36
Происшествия
СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной
Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Транспорт
Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку у Крыма
Обновлено в 09:09
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Общество
Росконтроль назвал лучшие творог и яйца
К Пасхе эксперты Росконтроля исследовали традиционные праздничные продукты — яйца, творог и муку.
Обновлено в 05:08
ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Тяжелобольной Юрий Николаев впервые вышел в свет после обморока
Тяжелобольной Юрий Николаев впервые вышел в свет после обморока Он появился на церемонии вручения премии "Аванс".
Обновлено в 08:49
Футбол
Григорян сменит Искакова на посту главного тренера «Тамбова»
Обновлено в 08:02
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Политика
В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Футбол
«Ростов» пожаловался на судейство в матче с «Оренбургом»
"Ростов" выступил с жалобой на судейство Михаила Вилкова в матче с "Оренбургом" (0:3). Пресс-служба дончан обратил внимание на две результативные ошибки.
Обновлено в 10:01
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Здоровье
В новом перинатальном центре Сочи родилась двойня
Обновлено в 07:13