Политика
Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400Известия 02:33
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400. Это, по его словам, несовместимо с членством страны в НАТО.
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