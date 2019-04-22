Политика

Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400Известия 02:33

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400. Это, по его словам, несовместимо с членством страны в НАТО.
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