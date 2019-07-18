Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасностиТАСС вчера в 22:53
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
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«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — говорится в письме Шумера, которое сам сенатор опубликовал на своей странице в Twitter.РБК01:20
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Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
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Общество
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Обновлено в 06:28
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Обновлено вчера в 06:07
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