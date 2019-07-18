с чего всё началось

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.

Происшествия Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика Отклонена первая жалоба на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму Мосгоризбирком в четверг отклонил первую жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса" Жалобу подала Ирина Собянина - директор образовательного центра "Гуманитарный центр Ирины Собяниной".

Технологии В России разработают цифровую образовательную платформу Планируется, что платформа будет включать в себя маркетплейс образовательного контента и услуг, систему управления большими данными, сервис развития для педагогов и коммуникационный раздел.

Происшествия СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.

Политика Медведев озвучил дату перехода на электронные паспорта К указанной дате россияне должны иметь возможность полноценно пользоваться электронными паспортами, сказал Медведев.

Общество Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Шоу-бизнес Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Кино HBO решил перезапустить сериал «Сплетница» Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.

Футбол «Интер» отказался от трансфера Лукаку в пользу Кавани «Интер», который все еще находится в поиске нападающего, переключил свое внимание с Ромелу Лукаку на Эдинсона Кавани.

Экономика Россия рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток — 2» осенью Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре, заявил представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

Баскетбол Стефан Маркович покинул «Химки» Как сообщается на официальном сайте команды, серб покинул клуб по истечению срока контракта. Всего Маркович отыграл за «Химки» два сезона.

Политика Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.

Игры K-Swiss представила «первые в мире» кроссовки для киберспортсменов Американский бренд спортивной обуви K-Swiss совместно с организацией Immortals Gaming Club представил модель кроссовок MIBR ONE-TAP, которые были разработаны специально для геймеров и киберспортсменов.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Экономика МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".

Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.

Авто АвтоВАЗ снова остановит производство Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.