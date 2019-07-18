с чего всё началось

По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя. Он заявил, что FaceApp "может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан".

Политика Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия Под Тверью отключили три энергоблока АЭС Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.

Авто В России стартует серийное производство купе-кроссовера Renault Arkana Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.

Армия и оружие Во Владивосток прибыл корабль «Смерч» с крылатыми ракетами «Уран» Во Владивосток из пункта базирования на Камчатке для участия в Дне Военно-Морского Флота России прибыл малый ракетный корабль (МРК) ТОФ "Смерч", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Финансы Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок Несколько предшествующих торговых сессий индексы закрывались в плюсе и достигали рекордных отметок по дневному уровню и уровню закрытия.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Политика Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.

Происшествия В Дагестане пропали четыре человека у Каспийского моря Четыре человека, включая двоих детей, пропали в Дагестане на берегу Каспийского моря, передает телеканал РЕН-ТВ.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Гаджеты «Яндекс» сможет следить за уровнем дохода пользователей Российская IT-компания «Яндекс» зарегистрировала патент, благодаря которому сможет следить за пользователями, в частности, определять профессию и уровень дохода.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Шоу-бизнес Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз Сегодня стало известно, что Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз. Звезда «ДОМа-2» родила мальчика.

Политика Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Происшествия СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.

Политика Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.

Общество В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.

Происшествия В Приморье в ДТП погибли шесть человек Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Авто Представлен кроссовер Mercedes-AMG GLC 43 Новый Mercedes-AMG GLC 43 доступен как в виде обычного кроссовера, так и купеобразного GLC 43 Coupe.