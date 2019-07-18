с чего всё началось

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.

Политика Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в четверг планирует встретиться с главным исполнительным директором компании "Роял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell) Беном ван Берденом, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Здоровье Клещи стали переносчиками страшной болезни Шведские врачи выявили новую болезнь, которую может получить человек через клещей.

Авто Появились первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.

Политика МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу "На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.

Политика Медведев назвал дату перехода россиян на электронные паспорта Премьер – министр России Дмитрий Медведев, в среду, 17 июля, в ходе совещания сказал, что уже через 4 года граждане страны смогут начать пользоваться электронными паспортами.

Происшествия Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23 Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Футбол Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Экономика Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы Минэкономики разработало радикальный сценарий ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике — механизма, при котором одни потребители энергорынка платят за других.

Политика В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.

Происшествия В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.

Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.

Политика Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря Как отмечено в сообщении на сайте Кремля, Путин и Лукашенко также побывали в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев, а затем посетили остров Светлый, осмотрели Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита.

Политика На Украине раскрыли коррупционную схему в оборонной промышленности Правоохранительные органы Украины раскрыли схему коррупционеров, засевших в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Шоу-бизнес Карина Мишулина показала архивное видео с отцом В очередную годовщину трагедии дочь звезды Карина написала трогательный пост в социальной сети, опубликовав видео из домашнего архива.

Футбол Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России.

Экономика В России резко выросло производство и потребление устриц Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Политика Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.

Технологии Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.

Общество Холодное лето отразилось на покупках россиян Непогода и продукты Традиционно на летний период (т.е. май – август) приходится более 50% годового оборота мороженого и почти половина продаж безалкогольных напитков, но с конца июня спрос на эту продукцию в магазинах "Пятерочка" немного снизился в связи с похолоданием и высокой базой прошлого, более теплого лета, говорит представитель владельца сети X5 Retail Group.