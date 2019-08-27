Политика
КоммерсантъАмериканский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP. Господин Джонсон рассказал, что во время визита он планировал беседы с госчиновниками и американскими бизнесменами. В офисе сенатора не уточнили, когда он собирался посетить Россию.
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В российском посольстве заявили об отсутствии запроса от сенатора Джонсона
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Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
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Московский Комсомолец вчера в 08:35
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
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Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
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Присутствие романтического партнера помогло снизить боль
Австрийские ученые выяснили, что благоприятно влиять на восприимчивость к боли может даже одно только присутствие романтического партнера без какого-либо — физического или вербального — контакта.
N+1 вчера в 05:07
Экономика
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После отмены авиасообщения с РФ правительство спасает курортный бизнес Власти Грузии запустили масштабную кампанию по поддержке предпринимателей, пострадавших от отмены прямого авиасообщения с Россией.
Коммерсантъ 25 августа в 18:32
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Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
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Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
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Путин предложил кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного Собрания Ингушетия три кандидатуры: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского парламента.
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Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
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На юге самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики обстреляли окрестности села Коминтерново.
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