Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP. Господин Джонсон рассказал, что во время визита он планировал беседы с госчиновниками и американскими бизнесменами. В офисе сенатора не уточнили, когда он собирался посетить Россию.

Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе

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