Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН. Согласно представленным результатам голосования, её кандидатуру поддержали 57 сенаторов, 33 сенатора выступили против.

Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН

Политика Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.

Происшествия В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.

Космос «Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота» Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.

Политика Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.

Политика Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.

Экономика Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.

Экономика Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.

Политика Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.

Космос Солнечный парус помог LightSail-2 увеличить высоту орбиты Спутник LightSail-2 успешно увеличил высоту апогея своей орбиты, используя давление света на солнечный парус, сообщается на сайте Планетарного общества.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Политика Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.

Общество Импорт китайских фруктов в Россию запретили Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.

Экономика А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.

Гаджеты Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.

Происшествия Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Политика Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы» Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли от ВИЧ-инфекции в 2018 году От ВИЧ-инфекции в прошлом году скончались 20,5 тысяч россиян, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ.

Общество Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.