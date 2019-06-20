Политика

Американский сенат провел закрытые слушания по НЛОРИА Новости вчера в 14:34

Сенаторы США провели на этой неделе закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщило издание Politico. Представители ВМС проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами в небе, которые им не удалось распознать.
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Американским сенаторам на секретном брифинге рассказали о возможных встречах военных пилотов с НЛО

Эхо Москвывчера в 16:03

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Газета.Ruвчера в 15:44

В сенате Конгресса США прошли слушания по вопросу НЛО

REGNUMвчера в 14:49

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Известиявчера в 15:24

Американские сенаторы обсудили встречи с НЛО на закрытом слушании

РЕН ТВвчера в 14:54

Американских сенаторов посвятили в тайну НЛО

Вести.Ruвчера в 15:40

Американский сенат провел закрытые слушания по НЛО

РИА Новостивчера в 14:34
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.
Обновлено в 00:43
Баскетбол

«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА

Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Политика

Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами

Обновлено вчера в 18:27
Политика

Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено 19 июня в 18:10
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Минобороны РФ встало на защиту военных памятников

Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Хоккей

НХЛ объявила об изменениях в правилах

В следующем сезоне правила НХЛ претерпят изменения, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Собчак отказалась от алиментов Виторгана

Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ

Обновлено вчера в 18:25
Экономика

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с новым российским космическим телескопом Спектр-РГ с Байконура отложен на сутки из-за выявленных замечаний, сообщает Роскосмос.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Росгвардия собирает бригаду для охраны Крымского моста

В Росгвардии рассказали о формировании бригады, которая займется охраной Крымского моста. Специальную бригаду Росгвардии собирают в Керчи.
Обновлено в 00:12
Наука

Два «лайка» и «маг» для успеха проекта

Приложение помогает с помощью трех экспертиз (изобретатель, технологический брокер, производство), а впоследствии — с помощью других дополнительных специалистов искать заинтересованные стороны и помогать формировать проекты для них.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
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