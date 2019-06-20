Политика
Американский сенат провел закрытые слушания по НЛОРИА Новости вчера в 14:34
Сенаторы США провели на этой неделе закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщило издание Politico. Представители ВМС проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами в небе, которые им не удалось распознать.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.
Обновлено в 00:43
Баскетбол
«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА
Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено 19 июня в 18:10
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Минобороны РФ встало на защиту военных памятников
Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Хоккей
НХЛ объявила об изменениях в правилах
В следующем сезоне правила НХЛ претерпят изменения, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности
Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с новым российским космическим телескопом Спектр-РГ с Байконура отложен на сутки из-за выявленных замечаний, сообщает Роскосмос.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Росгвардия собирает бригаду для охраны Крымского моста
В Росгвардии рассказали о формировании бригады, которая займется охраной Крымского моста. Специальную бригаду Росгвардии собирают в Керчи.
Обновлено в 00:12
Наука
Два «лайка» и «маг» для успеха проекта
Приложение помогает с помощью трех экспертиз (изобретатель, технологический брокер, производство), а впоследствии — с помощью других дополнительных специалистов искать заинтересованные стороны и помогать формировать проекты для них.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25