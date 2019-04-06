Армия и оружие
Американский самолет провел разведку в районе КрымаiReactor 00:02
В минувшую пятницу, 5 апреля, у побережья Крыма был замечен американский самолет. Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет в районе российского полуострова. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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Американский военный самолет провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья России
Московский Комсомолецвчера в 17:36
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