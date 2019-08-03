с чего всё началось

В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.

Политика Силуанов отреагировал на новые санкции США против России Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.

Политика «Слуга народа» выдвинет Разумкова на пост спикера Рады Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что он будет предложен в качестве кандидата на пост спикера украинского парламента.

Политика Скрипаль позвонил родственникам Разговор состоялся 26 июня и длился пять минут, рассказала Виктория. 23 июня Сергею Скрипалю исполнилось 68 лет.

Происшествия В Ревде автобус с пассажирами съехал в кювет, трое пострадавших В Ревде рейсовый автобус №7 съехал в кювет. В результате ДТП три человека пострадали – их доставили в больницу.

Происшествия МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Происшествия Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.

Интернет Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.

Общество Гороскоп 4 августа: Девы проявят великодушие, у Водолеев прилив сил Мужчинам-Девам звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.

Общество Беглов пообещал поддержать садоводов Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.

Политика Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу «В решении газового вопроса (для Украины) есть один путь — договариваться с РФ», — написал председатель политсовета партии.

Общество Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

Происшествия Россияне устроили драку на борту самолета в Турции В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.

Авто Гибридный седан BMW 530e дождался обновления Немецкая компания BMW показала обновленный гибрид 530e, который после апгрейда обзавелся батареей увеличенной емкости и стал потреблять меньше топлива.

Автоспорт Квят рассказал об ошибке Toro Rosso в квалификации Гран-при Венгрии Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 12-го этапа «Формулы-1» Гран-при Венгрии.

Политика Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Гаджеты Названы способы продления срока службы аккумуляторных батарей Обычно устройства работают на аккумуляторных батареях, срок которых можно продлить несколькими простыми способами.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Здоровье Скончался Сухарев Владимир Михайлович Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, Владимир Михайлович Сухарев, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом МЗ Самарской области, совмещая интенсивную организационно-методическую работу с лечебно-консультативной.

Музыка 3 августа в Екатеринбурге пройдёт музыкальный фестиваль Rainbow Global fest В Екатеринбурге 3 августа в загородном клубе «Белая лошадь» состоится Rainbow Global fest.

Происшествия В подмосковном лагере отравились семь детей Семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Политика Зеленский встретится с Трампом в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.