Армия и оружие
Американский самолет провел разведку в районе КрымаiReactor 00:02
В минувшую пятницу, 5 апреля, у побережья Крыма был замечен американский самолет. Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет в районе российского полуострова. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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У берегов Крыма был замечен очередной самолет-разведчик
Независимое телевидение Севастополя03 апреля в 03:30
Американский военный самолет провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья России
Московский Комсомолецвчера в 17:36
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