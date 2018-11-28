Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.

Армия и оружие Армия и оружие Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране Украина заинтересована в появлении на ее территории военной базы США.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко опасается «полномасштабной войны» с Россией Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает "полномасштабная война" с Россией, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии наблюдается тенденция к стабилизации, заявил Лаврентьев В Сирии наблюдается тенденция к стабилизации, ситуация выправляется, РФ уверена, что операция по уничтожению остатков террористов будет успешно идти на границе с Ираком и в Восточном Евфрате, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Армия и оружие Армия и оружие На летные испытания передали первый образец транспортника Ил-112В Лётные испытания начались у первого самолета Ил-112В. Его передали с ПАО «ВАСО» на летно-испытательную станцию.

Армия и оружие Армия и оружие Вертолёт Ми-26 перевёз истребитель Су-27 над Петербургом Вертолёт Ми-26 совершил транспортировку 15-тонного истребителя Су-27 в Кронштадт.

Армия и оружие Армия и оружие США установят наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Корабли ТОФ в 2018 году выполнили план по наплаванности почти на 200% Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2018 году почти вдвое перевыполнили план по наплаванности, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Армия и оружие Армия и оружие Киев попросил у НАТО увеличить присутствие военных в Черном море Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита в Брюссель попросил членов НАТО увеличить свое присутствие как в акватории Черного моря, так и в воздушном пространстве над ним.

Армия и оружие Армия и оружие Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские корабли везли пушки, пулеметы и гранатометы Российские пограничники сообщают, что изъяли 4 скорострельных 30-миллиметровых пушки и более 700 снарядов к ним, 4 автоматических гранатомета АГС-17, пишет агентство военных новостей "Интерфакс-АВН".

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Египту 10 вертолетов на $1 млрд Госдепартамент США одобрил продажу Египту десяти штурмовых вертолетов наземной поддержки Boeing Apache за $1 млрд, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона.

Армия и оружие Армия и оружие ВС РФ взяли пробы грунта в Алеппо, где боевики устроили химатаку Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии генерал-майор Валерий Васильев сообщил, что специальный мобильный комплекс приступил к анализу проб грунта и осколков снаряда, которыми боевики обстреляли Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о разрушении ядерного полигона в КНДР после взрыва Ядерный полигон Пхунгери на северо-востоке КНДР пришел в негодность после мощнейшего взрыва при последних испытаниях на объекте, которые прошли в сентябре 2017 года, сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на данные Сейсмологического общества США и Метеорологического управления Японии.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп допустил вывод войск США из стран Ближнего Востока Президент США Дональд Трамп допустил возможность вывода американских войск из стран Ближнего Востока в связи со снижением цен на нефть.