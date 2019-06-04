Финансы

Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставкиРБК 02:15

Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки. Это может помочь американскому бизнесу получать больше доходов, а значит, способствует росту котировок. Благодаря словам Пауэлла инвесторы начали скупать акции компаний из США.
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Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки

РБК02:15

Биржевые индексы США выросли на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

ТАССвчера в 12:59

Фондовый рынок Америки вырос после заявления о снижении ключевой ставки

ГЛАС.RUвчера в 16:08

Индексы Уолл-стрит взлетели после заявления главы ФРС

REGNUMвчера в 16:43

Биржи США прибавили 2-2,6% на надеждах на снижение ставок ФРС

ПРАЙМвчера в 17:28

Европейские акции растут на фоне надежд на снижение процентной ставки

Financial One04:55

Фондовый рынок США открылся на положительной территории

Росбалтвчера в 10:21
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию

Обновлено в 03:29
Происшествия

В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись четыре машины

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

В США заявили об угрозе их преимуществу в космосе со стороны России

Кандидат на пост главы Космического командования США Джон Реймонд заявил, что Россия стремительно наращивает свой потенциал в космосе, в то время как американское преимущество сокращается.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Политика

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Энергетика

Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Глава МВД наградил подростков-героев в Москве

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил в Москве 20 подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:35
Авто

В России стартовали продажи нового кроссовера Haval F7

В России стартовали продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 05:00
Политика

Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья

Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
Обновлено в 05:04
Происшествия

На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты

Обновлено в 03:00
Авто

Dodge Charger SRT Hellcat получил спецсерию Octane Edition

Отдельно стоит отметить, что Dodge SRT Hellcat комплектуется теперь креслами SRT Performance, которые украшены логотипом SRT Hellcat, вставкой Houndstooth и контрастной красной строчкой.
Обновлено в 03:48
Общество

В Приамурье впервые прошел ЕГЭ по китайскому языку

В 2019 году в основной период сдачи ЕГЭ экзамен по китайскому языку планируют сдавать 16 выпускников общеобразовательных школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования Приамурья.
Обновлено в 01:25
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Экономика

Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня

Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество

Ведущий «России 24» признал ошибку в отношении прототипа героя «Чернобыля»

Ведущий канала "Россия 24" Стас Натанзон признал, что был неправ в отношении академика Валерия Легасова - прототипа одного из главных героев сериала "Чернобыль".
Обновлено в 05:25
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Наука

«Газпром нефть» представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей

Обновлено в 03:15
Футбол

Иско не хочет уходить из «Реала» из-за беременной жены

Полузащитник "Реала" Иско не хочет покидать клуб, сообщает Marca.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Происшествия

Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до 12

Обновлено в 04:36
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Культура

Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Следком требует ареста для Игоря Ковалева

Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие

Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ

Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:39
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