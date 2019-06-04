Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставкиРБК 02:15
Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки. Это может помочь американскому бизнесу получать больше доходов, а значит, способствует росту котировок. Благодаря словам Пауэлла инвесторы начали скупать акции компаний из США.
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Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В США заявили об угрозе их преимуществу в космосе со стороны России
Кандидат на пост главы Космического командования США Джон Реймонд заявил, что Россия стремительно наращивает свой потенциал в космосе, в то время как американское преимущество сокращается.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Политика
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Энергетика
Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Глава МВД наградил подростков-героев в Москве
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил в Москве 20 подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:35
Авто
В России стартовали продажи нового кроссовера Haval F7
В России стартовали продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 05:00
Политика
Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья
Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты
Обновлено в 03:00
Авто
Dodge Charger SRT Hellcat получил спецсерию Octane Edition
Отдельно стоит отметить, что Dodge SRT Hellcat комплектуется теперь креслами SRT Performance, которые украшены логотипом SRT Hellcat, вставкой Houndstooth и контрастной красной строчкой.
Обновлено в 03:48
Общество
В Приамурье впервые прошел ЕГЭ по китайскому языку
В 2019 году в основной период сдачи ЕГЭ экзамен по китайскому языку планируют сдавать 16 выпускников общеобразовательных школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования Приамурья.
Обновлено в 01:25
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Экономика
Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня
Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Ведущий «России 24» признал ошибку в отношении прототипа героя «Чернобыля»
Ведущий канала "Россия 24" Стас Натанзон признал, что был неправ в отношении академика Валерия Легасова - прототипа одного из главных героев сериала "Чернобыль".
Обновлено в 05:25
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Футбол
Иско не хочет уходить из «Реала» из-за беременной жены
Полузащитник "Реала" Иско не хочет покидать клуб, сообщает Marca.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Культура
Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов
Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Следком требует ареста для Игоря Ковалева
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ
Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:39