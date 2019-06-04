Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставкиРБК 02:15
Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки. Это может помочь американскому бизнесу получать больше доходов, а значит, способствует росту котировок. Благодаря словам Пауэлла инвесторы начали скупать акции компаний из США.
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Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
СК установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в подмосковном Красногорске, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Религия
6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне
Обновлено в 01:28
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Политика
Трамп не заметил массовых протестов против себя в Британии
Обновлено в 02:41
Театры
Театр «Новая Опера» отложил постановку оперы Глинки «Жизнь за царя»
Театр ищет спонсорскую поддержку на этот проект, ведет достаточно много переговоров.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Deutsche Bank конфисковал золото, принадлежащее Венесуэле, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна
О втором случае стало известно ближе к концу дня, в 23:30 часов. На этот раз из окна дома на Караваевской улице выпал ученик второго класса.
Обновлено в 03:42
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
Обновлено в 02:40
Политика
В Забайкалье всех чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей.
Обновлено в 03:32
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Петербурге столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Общество
«Не белоручка»: мэр Омска пошутила о своём падении в грязь
Мэр Омска Оксана Фадина, пытаясь перепрыгнуть лужу на улице 20-го Партсъезда, упала прямо в грязь.
Обновлено в 04:40
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского
«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Возможность отказа от пластиковых пакетов рассматривает 85% россиян
Четверть опрошенных эксплуатирует пакеты повторно.
Обновлено вчера в 20:25
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Игры
Ubisoft представила первый тизер Watch Dogs Legion
Компания изменила название твиттера и представила логотип.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено в 04:32
Здоровье
В селах Челябинской области есть дефицит врачей-онкологов
Говоря о дефиците кадров, академик отметил, что нехватка квалифицированных специалистов есть всегда.
Обновлено в 01:00
Общество
СК возбудил дело после отказа турбазы принимать детей с ВИЧ
СК РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело из-за отказа сотрудников местной турбазы разместить детей с ВИЧ, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 04:46
Транспорт
Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»
В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 10:35