Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставкиРБК 02:15
Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки. Это может помочь американскому бизнесу получать больше доходов, а значит, способствует росту котировок. Благодаря словам Пауэлла инвесторы начали скупать акции компаний из США.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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Отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с семейными обстоятельствами.
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«Рубин» подтвердил отставку Бердыева
Сайт казанского футбольного клуба "Рубин" подтвердил отставку главного тренера Курбана Бердыева.
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Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
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5 июня должны были состояться четвертьфинальные матчи в одиночном разряде: Симона Халеп (Румыния) - Аманда Анисимова (США), Мэдисон Кис (США) - Эшли Барти (Австралия), Новак Джокович (Сербия) - Александр Зверев (Германия).
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Общество
Покупателям за отказ от пластиковых пакетов обещают скидки в магазинах
Минприроды совместно с экспертами разрабатывает систему, чтобы ввести скидки в магазинах за отказ от загрязняющей природу упаковки, сообщает канал «Россия 24».
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Кино
Дженнифер Лоуренс обнажилась на премьере «Люди Икс: Тёмный Феникс»
В Голливуде состоялась премьера фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс" ("Dark Phoenix"), на которую приехали актеры, сыгравшие главные роли в фантастическом боевике - Софи Тернер, Джессика Честейн, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер и другие.
Обновлено в 03:28
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Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
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В министерстве здравоохранения Рязанской области рассказали, что ролик был снят в боксе инфекционного отделения, которое подготовлено к проведению ремонтных работ.
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Авто
Kia официально показала кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Технологии
Первый видеозвонок в сети 5G совершили из Петербурга в Хельсинки
Сегодня, 5 июня, в России был совершен первый международный звонок в сетях 5G.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину
Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.
Обновлено в 10:28
Общество
Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.
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Кино
Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
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Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика
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Обновлено в 08:09
Экономика
РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru подписали соглашение об СП
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия в России и СНГ, сообщает пресс-служба РФПИ.
Обновлено в 11:15
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
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Общество
Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru
В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.
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Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 05:00
Культура
83-летний Ален Делон записал новую песню
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Песков: Кремль был бы рад видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT заявил, что дело Калви никак не отразится на проведении важного экономического события для всего мира.
Обновлено 03 июня в 05:16