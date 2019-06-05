Финансы

Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставкиРБК 02:15

Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки. Это может помочь американскому бизнесу получать больше доходов, а значит, способствует росту котировок. Благодаря словам Пауэлла инвесторы начали скупать акции компаний из США.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уолл-стрит снова растет в надежде на ФРС США

REGNUM10:33

Биржи США растут на усилении ожиданий понижения ключевой ставки ФРС

ПРАЙМ10:33

Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки

РБК02:15

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалт10:25

ИНДЕКС NASDAQ ВЫРОС НА 0,77%

Financial One09:35

Фондовый рынок Америки вырос после заявления о снижении ключевой ставки

ГЛАС.RUвчера в 16:08

Биржевые индексы США выросли на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

ТАССвчера в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика

Источник рассказал о причинах отставки главы Астраханской области

Отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с семейными обстоятельствами.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Политика

Зеленский заявил о «смерти имперского проекта» России

Членство Украины в Евросоюзе, много лет выпрашиваемое Киевом, станет сильнейшим ударом по имперскому российскому проекту и авторитаризму Москвы, заявил 5 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Евросовета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:39
Футбол

«Рубин» подтвердил отставку Бердыева

Сайт казанского футбольного клуба "Рубин" подтвердил отставку главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:15
Авто

BMW представил обновленное семейство BMW M8

Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Ученые рассказали об опасности яиц

Обновлено в 07:01
Политика

Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня, передает ТАСС.
Обновлено в 08:10
Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Авто

Jaguar Land Rover и BMW вместе разработают электромоторы

Команда Jaguar Land Rover и эксперты BMW Group будут работать над новыми электрическими силовыми установками, параллельно разрабатывая системы, которые будут соответствовать специфике продукции каждой из компаний.
Обновлено в 10:20
Теннис

Четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

5 июня должны были состояться четвертьфинальные матчи в одиночном разряде: Симона Халеп (Румыния) - Аманда Анисимова (США), Мэдисон Кис (США) - Эшли Барти (Австралия), Новак Джокович (Сербия) - Александр Зверев (Германия).
Обновлено в 09:45
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Общество

Покупателям за отказ от пластиковых пакетов обещают скидки в магазинах

Минприроды совместно с экспертами разрабатывает систему, чтобы ввести скидки в магазинах за отказ от загрязняющей природу упаковки, сообщает канал «Россия 24».
Обновлено в 09:40
Кино

Дженнифер Лоуренс обнажилась на премьере «Люди Икс: Тёмный Феникс»

В Голливуде состоялась премьера фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс" ("Dark Phoenix"), на которую приехали актеры, сыгравшие главные роли в фантастическом боевике - Софи Тернер, Джессика Честейн, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер и другие.
Обновлено в 03:28
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Здоровье

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани

В министерстве здравоохранения Рязанской области рассказали, что ролик был снят в боксе инфекционного отделения, которое подготовлено к проведению ремонтных работ.
Обновлено в 08:26
Авто

Kia официально показала кроссовер Kia XCeed

В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Технологии

Первый видеозвонок в сети 5G совершили из Петербурга в Хельсинки

Сегодня, 5 июня, в России был совершен первый международный звонок в сетях 5G.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину

Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.
Обновлено в 10:28
Общество

Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.
Обновлено в 10:51
Кино

Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Обновлено в 03:51
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика

Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского

Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Экономика

РФПИ, Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru подписали соглашение об СП

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия в России и СНГ, сообщает пресс-служба РФПИ.
Обновлено в 11:15
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Общество

Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru

В работе российского почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Об этом говорится в отчете downdetector.ru.
Обновлено в 10:53
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 05:00
Культура

83-летний Ален Делон записал новую песню

Обновлено в 06:43
Политика

Песков: Кремль был бы рад видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT заявил, что дело Калви никак не отразится на проведении важного экономического события для всего мира.
Обновлено 03 июня в 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное