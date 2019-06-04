Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставкиРБК 02:15
ФРС внимательно следит, чтобы инфляция не слишком сильно опускалась ниже целевого порога в 2%. В этом случае американский Центробанк готов принимать соответствующие меры, сказал Пауэлл. Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки.
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