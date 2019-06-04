Финансы

Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставкиРБК 02:15

ФРС внимательно следит, чтобы инфляция не слишком сильно опускалась ниже целевого порога в 2%. В этом случае американский Центробанк готов принимать соответствующие меры, сказал Пауэлл. Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки.
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В торговую войну готовы вступить центробанки

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Вести.Финансвчера в 12:03
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Экономика

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Обновлено в 04:30
Гаджеты

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Обновлено вчера в 16:35
Единоборства

WBC присвоил Усику статус чемпиона в отпуске

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Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

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Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

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Обновлено в 04:45
Авто

АвтоВАЗ стал непубличной компанией

Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:36
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
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Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

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На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Обновлено в 05:30
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Девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сорвавшемся лифте и выжила

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Представлен концепт V-образного авиалайнера

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Армия и оружие

В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

Республиканские подразделения ПВО пресекли попытку, сбив летательный аппарат.
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Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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