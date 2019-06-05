Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставкиРБК 02:15

Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки. Это может помочь американскому бизнесу получать больше доходов, а значит, способствует росту котировок. Благодаря словам Пауэлла инвесторы начали скупать акции компаний из США.

Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки

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