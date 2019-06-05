Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставкиРБК 02:15
Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки. Это может помочь американскому бизнесу получать больше доходов, а значит, способствует росту котировок. Благодаря словам Пауэлла инвесторы начали скупать акции компаний из США.
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Общество
Коллегия судей отклонила жалобу автоконцернов на суды Краснодара
Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцерну Hyundai жалобу на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, сообщает РБК.
Обновлено в 07:39
Экономика
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"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
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Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Полное истощение. Усталой Розе Сябитовой посоветовали бросить диету
Телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие. Роза Сябитова пожаловалась на плохое самочувствие.
Обновлено в 09:30
Общество
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Пелагея сменила укладку и стала неузнаваемой для поклонников
Пелагея на фото позировала с длинными распущенными волосами, а ведь поклонники привыкли видеть ее с другой укладкой.
Обновлено в 10:56
Политика
США пытаются усилить напряженность в Арктике – Захарова
США пытаются трансформировать арктический регион в театр военных действий и усилить там напряженность.
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В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
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Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Экономика
Суд запретил допэмиссию банка «Восточный» на 5 млрд рублей
Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием отменить допэмиссию акций банка «Восточный».
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Экономика
РФПИ, Alibaba, Мегафон и Mail.ru закрыли сделку о создании СП
В сентябре 2018 года Alibaba уступила контроль над своим российским бизнесом, договорившись создать совместное предприятие с РФПИ, Мегафоном и Mail.ru Group в надежде, что доступ к их потребительской базе поддержит ее развитие.
Обновлено в 11:15
Политика
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Действующий президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Брюсселе повторил заявление бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 11:35
Здоровье
Диетолог посоветовала в жару заменить мясо на ягоды и фрукты
В связи с наступлением жарких дней диетолог Маргарита Королева посоветовала россиянам отдать предпочтение ягодам и фруктам, сократив потребление жирных продуктов и красного мяса.
Обновлено в 10:27
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Экономика
Падение рынка акций пока не носит угрожающего характера
Пока снижение российских акций вписывается в рамки коррекции после предыдущего аномально сильного роста.
Обновлено в 11:15
Здоровье
Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении
Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Происшествия
В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево
Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:54
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа
Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленский пообещал украинцам провести референдум о членстве в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Брюсселе с официальным визитом, пообещал провести референдум по вопросу о членстве страны в НАТО, когда украинцы будут к этому готовы.
Обновлено в 05:26
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Политика
Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья
По словам Додона, в скором времени Молдавия может остаться без поставок российского газа по причине прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40