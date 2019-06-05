Финансы

Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставкиРБК 02:15

Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки. Это может помочь американскому бизнесу получать больше доходов, а значит, способствует росту котировок. Благодаря словам Пауэлла инвесторы начали скупать акции компаний из США.
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Уолл-стрит снова растет в надежде на ФРС США

REGNUM10:33

Биржи США растут на усилении ожиданий понижения ключевой ставки ФРС

ПРАЙМ10:33

Фондовый рынок Америки вырос после заявления о снижении ключевой ставки

ГЛАС.RUвчера в 16:08

Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки

РБК02:15

ИНДЕКС NASDAQ ВЫРОС НА 0,77%

Financial One09:35

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалт10:25

Биржевые индексы США выросли на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

ТАССвчера в 12:59
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Общество

Коллегия судей отклонила жалобу автоконцернов на суды Краснодара

Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцерну Hyundai жалобу на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, сообщает РБК.
Обновлено в 07:39
Экономика

«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Полное истощение. Усталой Розе Сябитовой посоветовали бросить диету

Телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие. Роза Сябитова пожаловалась на плохое самочувствие.
Обновлено в 09:30
Общество

Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего

Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Пелагея сменила укладку и стала неузнаваемой для поклонников

Пелагея на фото позировала с длинными распущенными волосами, а ведь поклонники привыкли видеть ее с другой укладкой.
Обновлено в 10:56
Политика

США пытаются усилить напряженность в Арктике – Захарова

США пытаются трансформировать арктический регион в театр военных действий и усилить там напряженность.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Экономика

Суд запретил допэмиссию банка «Восточный» на 5 млрд рублей

Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием отменить допэмиссию акций банка «Восточный».
Обновлено в 11:01
Экономика

РФПИ, Alibaba, Мегафон и Mail.ru закрыли сделку о создании СП

В сентябре 2018 года Alibaba уступила контроль над своим российским бизнесом, договорившись создать совместное предприятие с РФПИ, Мегафоном и Mail.ru Group в надежде, что доступ к их потребительской базе поддержит ее развитие.
Обновлено в 11:15
Политика

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Брюсселе повторил заявление бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 11:35
Здоровье

Диетолог посоветовала в жару заменить мясо на ягоды и фрукты

В связи с наступлением жарких дней диетолог Маргарита Королева посоветовала россиянам отдать предпочтение ягодам и фруктам, сократив потребление жирных продуктов и красного мяса.
Обновлено в 10:27
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Экономика

Падение рынка акций пока не носит угрожающего характера

Пока снижение российских акций вписывается в рамки коррекции после предыдущего аномально сильного роста.
Обновлено в 11:15
Здоровье

Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении

Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поддержала Галкина в его конфликте с Малаховым

Обновлено в 05:06
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:54
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа

Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский пообещал украинцам провести референдум о членстве в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Брюсселе с официальным визитом, пообещал провести референдум по вопросу о членстве страны в НАТО, когда украинцы будут к этому готовы.
Обновлено в 05:26
Транспорт

ЦОДД предупредил об ограничении движения на западе Москвы в выходные

Обновлено в 10:06
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Политика

Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья

По словам Додона, в скором времени Молдавия может остаться без поставок российского газа по причине прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
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