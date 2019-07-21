Экономика
Американский ритейл уходит в онлайнКоммерсантъ 09:04
Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Музыка
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»
Обновлено в 10:49
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 09:53
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено в 13:41
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Футбол
Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» жестом Дзюбы
Форвард Зенита Сердар Азмун отпраздновал гол в ворота Сочи в матче второго тура премьер-лиги жестом своего партнера Артема Дзюбы.
Обновлено в 15:33
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Бэйла
Французский "ПСЖ" хочет обменять нападающего Неймара на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
Обновлено в 15:48
Политика
Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено в 12:08
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Политика
Стало известно, сколько кресел в Раде займут кандидаты от партий
Стало известно, сколько кресел в Верховной раде Украины займут кандидаты от партий по спискам, сообщает "Униан".
Обновлено в 16:04
Авто
Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada
Обновлено в 12:00
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Футбол
«МЮ» договорился с «Лестером» о трансфере Харри Магуайра
Обновлено в 14:54
Авто
Сегмент SUV занимает менее 50% авторынка Санкт-Петербурга
Обновлено в 11:14
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Политика
«Слуга народа» исключила сотрудничество с Медведчуком и Порошенко
Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудит вопрос создания коалиции с лидером партии "Голос" музыкантом Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 15:48
Политика
О чем говорят предварительные результаты выборов в Верховную раду
Досрочный парламентский забег в девятую по счету Верховную Раду Украину закончен.
Обновлено в 13:57
Игры
Wargroove выходит на PlayStation 4 без кросс-плея
Игра Wargroove выйдет на PlayStation 4 уже в этот вторник, при этом предложений кроссплатформенной игры не ожидается, как это было у ее аналога на консоли Nintendo Switch, ПК, а также Xbox One.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Гаджеты
Глава Huawei ожидает, что в этом году компания продаст не 250, а 270 миллионов смартфонов
Изначально Huawei рассчитывала в 2019 году отгрузить 250 миллионов смартфонов.
Обновлено в 14:36
Футбол
«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Автоспорт
«Ред Булл» не собирается расставаться с Пьером Гасли
Обновлено в 12:07
Политика
Партия «Голос» отвергла возможность коалиции с пророссийскими силами
Ранее Владимир Зеленский предложил лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку обсудить возможность создания парламентской коалиции.
Обновлено в 15:23