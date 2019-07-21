Экономика
Американский ритейл уходит в онлайнКоммерсантъ 09:04
Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
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Политика
Экзитполы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 13:32
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Полтаве вандалы осквернили памятник Ватутину
Обновлено в 08:46
Происшествия
На Украине обнаружили уже подписанные протоколы о подсчете голосов
Члены избирательной комиссии на одном из участков в Мелитополе Запорожской области подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до его заполнения, возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 11:19
Политика
«Умерший» президент Туркменистана поздравил медработников страны
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, о смерти которого в воскресенье, 21 июля, сообщил ряд СМИ, поздравил медиков с Днем работников здравоохранения и медицинской промышленности, передает .
Обновлено в 13:04
Политика
На Украине завершилось голосование на досрочных выборах в Раду
Участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины закрылись в 20:00.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Альпинисты из Петербурга сорвались в горах Кабардино-Балкарии
Два альпиниста из Санкт-Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, сообщили в ГУ МЧС Кабардино-Балкарии 21 июля.
Обновлено в 14:05
Политика
Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 08:26
Кино
Последние «Мстители» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом
«Аватар», вышедший в 2009 году, стал самым кассовым фильмом спустя год после релиза.
Обновлено в 12:47
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика
Рябков обозначил сроки министерской встречи по ядерной сделке с Ираном
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча политдиректоров «пятерки» (РФ, Китая, ФРГ, Великобритании, Франции) и Ирана пройдет в Вене, в районе 28 июля.
Обновлено в 14:14
Футбол
Роналду высказал Сарри за свою замену в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой во время матча с «Тоттенхэмом» в Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Космос
Индия настроена на повторную попытку запуска корабля на Луну
Обновлено в 13:11
Общество
В Краснодаре затопило десятки улиц
В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя.
Обновлено в 13:09
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Спорт
Российские шпажистки завоевали серебро на чемпионате мира
Российские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата мира по фехтованию, передает ТАСС.
Обновлено в 14:15
Футбол
«Локомотив» одержал победу над «Тамбовом»
Обновлено в 11:25
Игры
Auto Chess — Началось тестирование ПК-клиента
Игра Auto Chess, которая является мобильной перезагрузкой популярного мода для MOBA Dota 2, стал доступен для ПК-игроков.
Обновлено в 11:10
Гаджеты
Рендер рассекретил дизайн нового смартфона Nokia 6.2
Новый смартфон Nokia 6.2 появился на рендере.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США
Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Магуйра за € 89 млн
Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн.
Обновлено в 14:34
Политика
В партии Вакарчука не исключили союза в Раде с силами Порошенко и Тимошенко
"Порошенко и Тимошенко, если смогут честно говорить о деолигархизации страны, мы с ними готовы вести переговоры", - цитирует кандидата от партии Ярослава Юрчишина телеканал "Новости 24".
Обновлено в 14:04
Футбол
Филипе Луис попрощался с «Атлетико»
На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялись проводы защитника Филипе Луиса, покинувшего «Атлетико».
Обновлено в 07:43