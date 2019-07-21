Экономика

Американский ритейл уходит в онлайнКоммерсантъ 09:04

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Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
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Темпы закрытия физических магазинов в США удвоились по сравнению с прошлым годом

Retailer.ru13:41

В США вырос спрос на онлайн-магазины

ГЛАС.RU11:10

Американский ритейл уходит в онлайн

Коммерсантъ09:04
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