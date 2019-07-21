Экономика
Американский ритейл уходит в онлайнКоммерсантъ 09:04
Закрытия физических магазинов связаны либо с банкротством компаний, либо с желанием ритейлеров затянуть пояса и сократить расходы, уйдя в онлайн-торговлю.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
Политика
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о будущем премьере Украины
Политолог Юрий Светов оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, какими качествам должен обладать будущий премьер-министр.
Обновлено в 08:57
Политика
Посольство Туркмении ответило на известие о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркмении назвало сообщения о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова ложью.
Обновлено в 11:26
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено в 07:53
Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Общество
Росстат подсчитал, сколько россиян получают зарплату более миллиона
ИА «Ореанда-Новости» По данным исследования Росстата о заработных платах, в России насчитывается более 11 тысяч человек получают более 1 миллиона рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 02:32
Гаджеты
Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4 получат очень странный датчик
В Сети вчера была опубликована фотография защитных стекол для Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4. Благодаря им подтвердилась информация о дополнительном датчике, предназначение которого пока непонятно.
Обновлено в 11:14
Политика
Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии
Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов»
Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Обновлено в 06:55
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:33
Политика
На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.
Обновлено в 10:37
Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестных акций, выступающих против принятия закона об экстрадиции.
Обновлено в 11:37
Политика
Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером
Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено 19 июля в 13:44
Армия и оружие
Появилось видео обстрела Донбасса украинскими военными
Телеканал «Звезда» предоставил видео обстрела украинскими силовиками Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республики за несколько часов до вступления в силу договоренности о бессрочном перемирии.
Обновлено в 00:14
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Буффон мог оказаться в «Локомотиве»
Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
Обновлено в 10:43
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Происшествия
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 09:07
Наука
Ученые обнаружили новую элементарную частицу
Обновлено вчера в 02:36
Кино
HBO опубликовала свежий трейлер нового сериала «Хранители»
Обновлено в 02:29
Политика
Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Автоспорт
Райкконен может заменить Феттеля в «Феррари»
Обновлено в 08:16
Футбол
Mundo Deportivo: «Бавария» предложила «Манчестер Сити» и «Барселоне» Алабу как часть сделок по Сане и Дембеле
По информации Mundo Deportivo, мюнхенцы предложили обоим клубам включить в сделку защитника Давида Алабу как часть платы за трансфер француза и немца.
Обновлено в 05:55