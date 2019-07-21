Закрытия физических магазинов связаны либо с банкротством компаний, либо с желанием ритейлеров затянуть пояса и сократить расходы, уйдя в онлайн-торговлю.

Политика Эксперт прокомментировал слова Зеленского о будущем премьере Украины Политолог Юрий Светов оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, какими качествам должен обладать будущий премьер-министр.

Политика Посольство Туркмении ответило на известие о смерти Бердымухамедова Посольство Туркмении назвало сообщения о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова ложью.

Кино Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

Футбол В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».

Общество Росстат подсчитал, сколько россиян получают зарплату более миллиона ИА «Ореанда-Новости» По данным исследования Росстата о заработных платах, в России насчитывается более 11 тысяч человек получают более 1 миллиона рублей в месяц.

Гаджеты Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4 получат очень странный датчик В Сети вчера была опубликована фотография защитных стекол для Google Pixel 4 XL и Google Pixel 4. Благодаря им подтвердилась информация о дополнительном датчике, предназначение которого пока непонятно.

Политика Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.

Происшествия В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов» Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.

Политика На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.

Происшествия В Гонконге полиция применила слезоточивый газ во время протестов Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников протестных акций, выступающих против принятия закона об экстрадиции.

Политика Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Армия и оружие Появилось видео обстрела Донбасса украинскими военными Телеканал «Звезда» предоставил видео обстрела украинскими силовиками Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республики за несколько часов до вступления в силу договоренности о бессрочном перемирии.

Политика Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии «Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.

Политика Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2 Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).

Происшествия В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.

Футбол Буффон мог оказаться в «Локомотиве» Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог продолжить карьеру в московском "Локомотиве".

Политика Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года "Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.