Экономика
Американский ритейл уходит в онлайнКоммерсантъ 09:04
Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду на 16:00
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский рассказал, какой законопроект рассмотрит новая Рада
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада нового созыва рассмотрит одним из первых законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:08
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
Политика
На выборах в украинскую раду вместо сейфа использовали кастрюлю
На избирательном участке № 350666 в селе Нагорном Светловодского района Кировоградской области Украины на внеочередных выборах в Верховную раду вместо положенного сейфа использовали кухонную кастрюлю, опечатанную и обмотанную резинкой.
Обновлено в 05:10
Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Единоборства
Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга
Обновлено вчера в 02:25
Происшествия
В прокуратуре Польши заявили, что пропавший мальчик из России был убит
Ранее польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
Обновлено в 09:00
Политика
Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»
Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
Обновлено в 09:44
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Обновлено в 07:53
Авто
От каких факторов зависит интрига гонки?
Стоит упомянуть ещё об одном факторе, влияющем на интригу гонок.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Кино
HBO опубликовала свежий трейлер нового сериала «Хранители»
Обновлено в 02:29
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
В Донбассе опять сорвали перемирие
Обновлено в 09:57
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Индусы посчитали завышенной стоимость Redmi K20
В петиции индусы говорят о завышенной стоимости смартфона Redmi K20, который предлагается в версии 6/64 ГБ, тогда как в Realme Х с ценником на две тысячи рупий дешевле продается с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 12:44
Кино
90 лет со дня рождения Петра Щербакова
90 лет назад родился советский актер театра и кино Петр Щербаков. Будущий артист появился на свет в Калужской губернии.
Обновлено в 04:44
Экономика
Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность
Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Футбол
В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номером
Полузащитник «Реала» Эден Азар сыграл в футболке с номером 50 в матче с «Баварией» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 03:59