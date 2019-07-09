Футбол
Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку СтарриджаЧемпионат вчера в 09:13
Американский рэпер Killa Fame в социальной сети заявил, что нашёл питомца 29-летнего футболиста, и прикрепил в качестве доказательства видео, на котором присутствует собака, внешне похожая на ту, что ищет игрок. При этом пока неясно, является ли она питомцем Старриджа.
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Найдена собака Старриджа, за возвращение которой игрок был готов платить любые деньги
Sport24.ruвчера в 09:48
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
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