Напомним, накануне Старридж в своем «Инстаграме» заявил, что грабители проникли в его дом, украли собаку и некоторые вещи. Футболист попросил помощи в поисках питомца и пообещал заплатить за это любые деньги.

Рэпер пожаловался, что Старридж не заплатил ему за найденного пса

Армия и оружие Украинский генерал пригрозил новыми походами военных кораблей через Керченский пролив Пользователи социальных сетей напомнили, что Россия не закрывала для украинских кораблей проход через Керченский пролив, однако призвала соблюдать процедуру уведомления.

Политика Путин снял с должности губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Энергетика Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Политика Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.

Политика Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.

Политика Стало известно, что Меркель шептала во время приступа Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.

Общество «Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Происшествия Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Гаджеты В Роскачестве назвали способы избежать взрыва аккумулятора смартфона В Роскачестве дали владельцам смартфонов несколько советов, которые помогут избежать взрыва аккумуляторной батареи в гаджете.

Финансы Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Наука Найдены самые древние останки человека за пределами Африки Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.

Шоу-бизнес Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд» Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Общество Глава Зауралья лично проверил выполнение работ по обращениям граждан Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков теперь намерен лично проверять, как органы власти региона отрабатывают обращения жителей.

Единоборства Боксер Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.

Происшествия Десять таможенников Домодедово арестованы за взятки "Судом в отношении десятерых задержанных были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.