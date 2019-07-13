Экономика
Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с FacebookКоммерсантъ вчера в 21:24
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей
Вести.Ruвчера в 23:47
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
Говорит Москвавчера в 16:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Кино
В экранизации Mortal Kombat впервые покажут «фаталити»
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес
В Сети появился архивный снимок юной Пугачевой, Галкина и Орбакайте
В Сети появилась фотография, на которой запечатлен еще совсем юный Максим Галкин, а также Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
В Красноярском крае выявили контрабанду сосны на 37 миллионов рублей
Полицейские Красноярского края завели дело по факту контрабанды сосны более чем на 37 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального МВД.
Обновлено в 01:52
Футбол
Игорь Черевченко: «Думаю, что счет закономерный»
Обновлено вчера в 15:21
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Тыве шестеро детей и четверо взрослых погибли в утонувшем УАЗе
Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о сокращении числа депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о сокращении количества депутатов Верховной рады.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Здоровье
На нацпроекты в Мурманской области выделены 7,5 млрд рублей
Из федерального бюджета на реализацию нацпроектов в Мурманской области выделены 7,5 млрд рублей на период до 2024 года.
Обновлено вчера в 10:44
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Здоровье
Россиянам дали совет, как выбирать грибы
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
Происшествия
При пожаре в литературном архиве пострадали около 200 единиц хранения
Глава Росархива Андрей Артизов рассказал, что порядка 200 единиц хранения могли пострадать при тушении пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве.
Обновлено вчера в 12:53
Финансы
«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд
По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено вчера в 14:18
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено вчера в 02:31
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Космос
Китай выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»
Обновлено в 01:42
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Президент Путин уволил губернатора Севастополя
Как уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Овсянников ушел в отставку по собственному желанию, - пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:59
Баскетбол
Джеймс Харден: «Знаю Уэстбрука с 10 лет»
Обновлено в 01:32
Финансы
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.
Обновлено вчера в 01:00
Музыка
Артисты Приморья открыли во Владивостоке творческий фестиваль
Обновлено в 01:46
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Здоровье
Сомнолог назвал норму по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман в беседе с RT рассказал, сколько часов сна необходимо для того, чтобы выспаться.
Обновлено в 02:03
Транспорт
В московском метро закрыли девять станций на красной ветке
Девять станций на южном участке Сокольнической (красной) линии московского метро закрылись для пассажиров в субботу, 13 июля.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Александр Точилин: «Работаем в авральном режиме, чтобы подготовиться к „Спартаку“»
Работаем в авральном режиме, чтобы подготовиться к «Спартаку», — сказал Точилин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 01:52