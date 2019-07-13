Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с FacebookКоммерсантъ вчера в 21:24

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.
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Facebook грозит штраф $5 миллиардов за утечку персональных данных пользователей

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В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
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Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
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«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
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На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
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