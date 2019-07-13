Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

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