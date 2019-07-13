Экономика
Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с FacebookКоммерсантъ 21:24
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Экономика
Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала
Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
Обновлено в 08:38
Политика
«Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры
Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Авто
Дизайн вертолета «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Обновлено в 23:35
Шоу-бизнес
Скандалом завершилось участие Лободы в петербургском фестивале
Как писал News.ru, певица Наташа Королёва решила вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг откровенной фотографии коллеги по сцене Светланы Лободы, и тоже опубликовала снимок без одежды.
Обновлено в 22:56
Происшествия
Паводок подтопил 80 домов в Туве
На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено в 17:54
Политика
Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей.
Обновлено в 22:59
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Наука
Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду
Ученые разработали новый способ, как обеспечить миллионы жителей Земли чистой питьевой водой и электроэнергией.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Авто
Представлен новый бронеавтомобиль «Тигр» для армии
Представлен новый армейский «Тигр». Обновленная модель бронеавтомобиля оснащена более мощным двигателем и лучшей бронезащитой.
Обновлено в 12:28
Политика
Телемост прошел между Россией и Украиной
Обновлено в 13:32
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала
Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Авто
Названо количество Volkswagen «Жук» в разных городах России
По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».
Обновлено в 02:49
Наука
Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина
Обновлено в 15:43
Футбол
«Ювентус» купил Ромеро у «Дженоа» и сразу отдал его в аренду
«Ювентус» официально объявил о переходе аргентинского защитника «Дженоа» Кристиана Ромеро. Сумма трансфера составила € 26 млн.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Экономика
Медведев поддерживает уголовную ответственность за механики на торгах
Сегодня в Севастополе состоялось совещание по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов, в ходе которого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил в пользу уголовной ответственности за махинации на торгах по государственным контрактам.
Обновлено в 11:08
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной Марокко Таннане
Нападающий «Сент-Этьена» и сборной Марокко Уссама Таннане продолжит карьеру в «Витессе».
Обновлено в 14:28
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Футбол
«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы
Обновлено в 17:30