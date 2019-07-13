Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с FacebookКоммерсантъ 21:24

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.
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Власти США утвердили соглашение с Facebook о штрафе в 5 млрд. долларов

Эхо Москвы23:05

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москва16:50

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ru21:59

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Коммерсантъ21:24

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

РБК21:19

WSJ: в США регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАСС16:57

WSJ: Facebook может выплатить $5 млрд из-за утечки данных

Телеканал 360°22:49
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Экономика

Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала

Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
Обновлено в 08:38
Политика

«Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры

Соединенные Штаты ищут каналы коммуникации с ливанским движением «Хезболла», заявил его лидер. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:22
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Авто

Дизайн вертолета «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Обновлено в 23:35
Шоу-бизнес

Скандалом завершилось участие Лободы в петербургском фестивале

Как писал News.ru, певица Наташа Королёва решила вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг откровенной фотографии коллеги по сцене Светланы Лободы, и тоже опубликовала снимок без одежды.
Обновлено в 22:56
Происшествия

Паводок подтопил 80 домов в Туве

На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено в 17:54
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Политика

Венесуэла подписала соглашение с российским автопроизводителем

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что Каракас заключил соглашение о сотрудничестве с одним из российских автопроизводителей.
Обновлено в 22:59
Происшествия

Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии

Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Наука

Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду

Ученые разработали новый способ, как обеспечить миллионы жителей Земли чистой питьевой водой и электроэнергией.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Центробанк отложит новую пенсионную реформу

Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Авто

Представлен новый бронеавтомобиль «Тигр» для армии

Представлен новый армейский «Тигр». Обновленная модель бронеавтомобиля оснащена более мощным двигателем и лучшей бронезащитой.
Обновлено в 12:28
Политика

Телемост прошел между Россией и Украиной

Обновлено в 13:32
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Авто

Названо количество Volkswagen «Жук» в разных городах России

По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».
Обновлено в 02:49
Наука

Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина

Обновлено в 15:43
Футбол

«Ювентус» купил Ромеро у «Дженоа» и сразу отдал его в аренду

«Ювентус» официально объявил о переходе аргентинского защитника «Дженоа» Кристиана Ромеро. Сумма трансфера составила € 26 млн.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Экономика

Медведев поддерживает уголовную ответственность за механики на торгах

Сегодня в Севастополе состоялось совещание по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов, в ходе которого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил в пользу уголовной ответственности за махинации на торгах по государственным контрактам.
Обновлено в 11:08
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Авто

Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей

Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной Марокко Таннане

Нападающий «Сент-Этьена» и сборной Марокко Уссама Таннане продолжит карьеру в «Витессе».
Обновлено в 14:28
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Футбол

«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы

Обновлено в 17:30
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