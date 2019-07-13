с чего всё началось

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Футбол «Шанхай Шеньхуа» готов предложить «Спартаку» 20 млн евро за Фернандо Китайский футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа" готов заплатить московскому "Спартаку" 20 миллионов евро за бразильского полузащитника Фернандо, сообщает Globo Esporte.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Экономика Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Здоровье Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.

Политика Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.

Политика Малахов пополнил базу «Миротворца» Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Политика Телемост между Россией и Украиной растрогал Симоньян до слез Телемост, проведенный между РФ и Украиной, смог растрогать Маргариту Симоньян, главного редактора RT, до слез.

Общество Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.

Спорт Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.

Происшествия Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.

Музыка Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.

Происшествия Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.

Политика В США одобрили введение санкций против госдолга России Конгресс США одобрил введение санкций в отношении российского госдолга.

Шоу-бизнес Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками 12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.

Здоровье Врачи рассказали, кому нельзя есть арбузы Многие начинают покупать сочные ягоды уже в начале июля, однако специалисты рекомендуют начинать есть арбузы только в конце августа.