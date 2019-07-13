Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с FacebookКоммерсантъ 21:24

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.
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Власти США утвердили соглашение с Facebook о штрафе в 5 млрд. долларов

Эхо Москвы23:05

WSJ: Facebook может выплатить $5 млрд из-за утечки данных

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Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Коммерсантъ21:24

Утечка данных грозит обернуться Facebook выплатой в $5 млрд

Газета.Ru21:59

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WSJ: в США регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

ТАСС16:57

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

Говорит Москва16:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:16, Вашингтон
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В московском метро закрыли девять станций на красной ветке

Девять станций на южном участке Сокольнической (красной) линии московского метро закрылись для пассажиров в субботу, 13 июля.
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На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
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Почти десять тысяч километров, накатанные по дорогам и бездорожью России, Средней Азии и Кавказа, позволили собрать много полезной информации о машине.
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Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

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Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, когда в московский регион придет летняя погода.
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Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

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Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану

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«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
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Для посадки моркови в июле вы можете выбирать из большого разнообразия видов, лишь бы сорт был скороспелый.
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