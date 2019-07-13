с чего всё началось

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

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Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.

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Происшествия В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.

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Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.

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Происшествия Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.

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Футбол «Шанхай Шеньхуа» готов предложить «Спартаку» 20 млн евро за Фернандо Китайский футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа" готов заплатить московскому "Спартаку" 20 миллионов евро за бразильского полузащитника Фернандо, сообщает Globo Esporte.

Общество Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.

Политика Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2» Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.

Здоровье Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.

Политика Какие периоды с этого года не включат в пенсионный стаж С этого года изменилось пенсионное законодательство, теперь некоторые трудовые периоды не будут засчитываться в стаж для начисления пенсии, сообщает PRIMPRESS.

Политика Администрация Зеленского уточнила список попадающих под люстрацию лиц Согласно поправкам, под люстрацию могут попасть все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, руководители Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджеры оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

Авто Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.

Культура Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Общество Пользователи Сети затравили младенца с родимым пятном на лице Пользователи Сети затравили маленькую девочку, которая родилась с большим родимым пятном на лице. Об этом 11 июля сообщил таблоид Metro.